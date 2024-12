¿Quién es Tita de la Garza en la vida real? Esta es la historia de la protagonista de ‘Como Agua para Chocolate’

Como agua para chocolate ha retomado su auge con la nueva adaptación en serie, donde Azul Guaita da vida a Tita de la Garza, la protagonista que enfrenta una situación trágica cundo su amado Pedro Muzquiz, decide casarse con su hermana Rosaura, con la justificación de así ‘estar cerca de ella. La historia ya había sido adaptada en 1992, con las actuaciones de Lumi Cavazos, Marco Leonardi, Regina Torné y Mario Iván Martínez.

La nueva serie de HBO Max está basada en la famosa novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, la cual ha vuelto a poner en el radar la historia de realismo mágico creada por la mexicana y que está inspirada en una historia de su familia, la cual acabó de una manera mucho más trágica que la de Tita de la Garza.

Esto sabemos sobre la verdadera Tita de la Garza de ‘Como agua para chocolate’

Laura Esquivel confirmó que el personaje de Tita está inspirado en su tía abuela, una mujer cuya vida fue marcada por las tradiciones de la Revolución Mexicana. De acuerdo con la autora, descubrió la foto de su familiar, la cual era guardada por su madre y descubrió que la mujer vivió una vida de obediencia total a las tradiciones familiares que la llevaron a quedarse soltera toda su vida.

“La pidieron tres veces y tres veces la negaron. Ella obedeció y se quedó al lado de mi bisabuela hasta que murió, muy anciana. Tita murió tres meses después. Su vida no encontró más sentido”, relató Esquivel en una entrevista en 2021. Asegura que eso generó que tuviera terror porque algo similar le pasara: "“Cuando veía esas fotos, yo temía que a mi madre se le ocurriera, que yo también me quedara, y sí se le ocurrió, pero no hubo manera”, dijo.

La historia de la mujer terminó aún peor que la de la protagonista de la obra, pues mientras que en el libro Tita logra consumar su amor con Pedro antes de morir por un exceso de emociones, la persona real murió poco después que su madre, por lo que jamás pudo hacer su propia vida.

Cabe mencionar que Laura Esquivel tomó la historia de su abuela como punto de partida para crear a una mujer que pudiera desafiar las imposiciones sociales de su tiempo: “Esa Tita fue diseñada. Yo quería hablar de una mujer durante la revolución mexicana que la vivía desde la cocina y ella misma realiza su propia revolución al acabar con una tradición castrante como la que había en su familia. Ella dice: ‘Hasta aquí llegó. Yo no la paso a la nueva generación’” contó.

¿De qué trata ‘Como agua para chocolate’?

La historia cuenta la trágica historia de Tita de la Garza, una joven que está enamorada de Pedro Muzquiz y es correspondida. Sin embargo, la joven no se puede casar, ya que su mamá impone que ella se quede soltera para cuidarla hasta el día de su muerte. Ante esto, el enamorado no hace más que casarse con Rosaura, la hermana mayor de Tita.

Es así como se da la historia de Como agua para chocolate, en la que vemos la lucha emocional de Tita a través de la cocina para expresarse ante la compleja situación que atraviesa al no poder vivir su vida.