Jermaine Jackson pagará millonaria suma tras ser condenado por agresión

Jermaine Jackson fue condenado por haber agredido sexualmente a una mujer en 1988, después de que el músico ignorara la demanda que fue presentada en su contra y no compareció ante la justicia.

La millonaria suma que pagará Jermaine Jackson por agresión

De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por TMZ, Rita Butler Barrett obtuvo un fallo por defecto en contra de Jermaine Jackson por un monto de más de 6.5 millones de dólares.

La cantidad incluye daños y perjuicios, costas judiciales y los gastos médicos que ella afirma haber incurrido a raíz del presunto ataque. Fue en diciembre del 2023 que Butler Barrett presentó la demanda. Todo esto al amparo de la Ley de Responsabilidad por Abuso Sexual y Encubrimiento del estado de California.

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¿Qué hizo Jermaine Jackson?

Según el documento, el cantante de los Jackson 5 apareció de manera inesperada en su casa de Encino, California y la violó de forma violenta en la primavera de 1988.

De acuerdo a su relato, la agresión duró varios minutos y después, Jermaine abandonó la vivienda de manera abrupta. Los abogados de la demandante comentaron a TMZ que no lograron localizar al famoso para notificarle la demanda de manera formal.

Por este motivo, tuvieron autorización judicial para realizar la notificación mediante un aviso legal publicado en el Los Angeles Times. El tribunal dictó el fallo por defecto a la demandante después de no recibir ninguna respuesta.

Jermaine Jackson pagará 6.5 MDD por demanda de abuso s3xual aparentemente sin siquiera presentarse ante el tribunal por el caso.



Rita Butler Barrett obtuvo el fallo del juez y dictó sentencia contra Jermaine en concepto de daños y perjuicios por hechos... pic.twitter.com/3ZUNVD3jyO — @TomatazosCom (@TomatazosCom) May 15, 2026

La familia Jackson se encuentra en medio de la polémica desde el lanzamiento de la biopic de Michael Jackson, que busca reconstruir la vida del Rey del Pop, cinta protagonizada por Jafaar Jackson, hijo de Jermaine.

Las opiniones familiares se dividieron entre quienes apoyan la cinta y los que no. En ese sentido, la hija de Michael, Paris Jackson, afirmó tener “cero por ciento de participación” en el proyecto, más allá de haber leído un borrador inicial.

En ese sentido, la famosa comentó que prefirió no involucrarse porque el filme estaba orientado a “una sección muy específica de los fanáticos de mi papá que todavía vive en la fantasía”. Janet Jackson fue otro miembro de la familia que no quiso participar.

“Paris está siendo ridículamente terca y todo se ha vuelto muy personal para ella. Y está escuchando a gente como Janet y Randy“, dijo una fuente a TMZ.

Entre Randy y Jermaine hay fricción porque en 1995, Jermaine se casó con Alejandra Oaziaza, madre de dos hijos de Randy. Sobre Janet, se dice que ella habría confrontado a Jermaine durante una proyección privada de Michael, al comentar de manera negativa casi todas las escenas.