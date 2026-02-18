Organizan primer encuentro Therian en la UNAM de CDMX, ¿Dónde y cuándo es?

Los Therian son una comunidad que ha pasado de una tendencia en línea a atreverse cada vez más a aparecer en lugares públicos. Por ello, ya se ha organizado un primer encuentro en la Ciudad de México y la sede es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La reunión Therian en CDMX ha marcado un momento clave para una comunidad que ha salido a la luz recientemente y que busca expresarse libremente a pesar de las críticas y señalamientos que reciben por su comportamiento.

Therians: Esto son los animales con los que más se identifican ı Foto: Especial

¿Dónde y cuándo es el primer encuentro Therian en CDMX?

La cita será en Ciudad Universitaria el 20 de febrero de 2026. El punto de encuentro está pactado para ser en una zona conocida como Las Islas a partir de las 14:00 horas.

Este es uno de los espacios más concurridos de la universidad, donde se reunirán los therians para convivir. Después, se llevará a cabo una carrera en el Anexo de Ingeniería.

Los asistentes practicarán cuadratropía y realizarán dinámicas grupales relacionadas con su identidad animal. La invitación al evento fue publicada el pasado 15 de febrero en un grupo público llamado Ingenieros UNAM: 1984 en Facebook. El cartel muestra a un zorro con un traje.

El primer encuentro Therian en CDMX ı Foto: Captura de pantalla

En una segunda publicación, el creador de la convocatoria responde a las especulaciones de si el evento es real o no. "Este evento está siendo organizado formalmente. Nuestro objetivo es generar un espacio seguro, respetuoso y de convivencia para quienes deseen participar", aseguró el organizador en el mismo grupo.

De acuerdo con el programa oficial, el evento comenzará con una presentación breve y reglas para una convivencia sana. Después, se llevará a cabo una carrera y competencia de salto, además de demostraciones de “galope libre”.

También habrá un concurso de caracterización donde se premiará a la mejor máscara y finalmente, habrá un círculo de diálogo para compartir experiencias e ideas.

Sin duda, esta es una convivencia que promete ser un espacio de diversión para las personas que se identifican como Therians, además de una manera de comprender mejor a la comunidad si no perteneces a ella.