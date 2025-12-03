¿Qué pasó entre Bukele y el Papa León XIV y por qué hubo una supuesta pelea?

Recientemente se desató una supuesta controversia entre el Papa y Bukele, luego de que León XIV mencionara a Bukele durante uno de sus discursos en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

En redes sociales circulan algunos videos en los que aseguran que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el Papa León XIV han tenido problemas, esto después de que el papa mencionara a Bukele en uno de sus discursos en el Vaticano.

En los videos aseguran que el papa León XIV dijo que “hay líderes que confunden la mano dura con la justicia”, haciendo referencia a las medidas qe ha tomado el presidente del Salvador en cuanto a la seguridad.

En dichos videos también aseguran que la relación entre la Iglesia y El Salvador cambió después de este discurso que fue dado en un Foro Internacional Sobre Derechos Humanos y Reconciliación al que fue invitado Bukele.

El papa León XIV. ı Foto: Reuters

Pelea entre Bukele y el Papa León XIV

Los videos apuntan que Bukele recibió una invitación por parte del Vaticano para participar en el un Foro Internacional Sobre Derechos Humanos y Reconciliación, ante la cual este tomó una postura.

De acuerdo con lo que narran, Bukele dijo que “si el papa quiere hablar de justicia, vamos a hablar de justicia”, por lo que preparó información de los salvadoreños asesinados por pandillas, madres, niños reclutados por el crimen organizado, y comunidades viviendo con miedo.

Asimismo, aseguran que el presidente salvadoreño y el Papa tuvieron una confrontación ante las delegaciones de al menos 40 países que se encontraban en dicho foro.

El Papa León XIV ı Foto: Especial

Apuntan que el pontífice estadounidense cruzó un límite que nunca antes se había roto, pues este apuntó que en Centro América muchos gobiernos han elegido “el camino de la represión masiva”, y aseguró que llenar las cárceles es venganza institucionalizada y no justicia.

Continúo con su disrcurso señalando que hay líderes que construyen muros y prefieren el aplauso fácil de las masas antes que buscar la reconciliación porque esta es un camino difícil, por lo que llamó a la oración y la reflexión.

Por su parte, el presidente salvadoreño respondió al pontífice, y le contó una historia de una madre en el municipio de Soyapango enterró a sus hijos de 12, 15 y 17 años de edad, luego de que estos fueran encontrados desmembrados en una fosa común.

De igual manera le informó que la misma semana un sacerdote fue asesinado frente al altar y su congregación por no querer pagar una extorsión, y que durante 30 años el pueblo de El Salvador se encontraba bajo el yugo de los criminales.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. ı Foto: larazondemexico

Asimismo, dijo que la Iglesia les había pedido a los salvadoreños “abrazar a sus verdugos”, por lo que él no hablaba de llenar cárceles, sino de vaciar morgues y tener un pueblo que puede caminar entre sus calles de noche.

Esta confrontación dio paso a que se emitiera un documento en el que se pedía moderar el tono en torno a las políticas de seguridad en Centro América, por lo que Nayib Bukele logró un cambio al enfrentar a la Iglesia.

Hasta el momento no existe información oficial que respalde las narrativas presentadas en los videos que circulan en redes sociales, por lo que no se puede asegurar que esta confrontación, así como el documento, hayan ocurrido.