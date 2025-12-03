Presidenta busca reunión y visita del Papa León XIV

El pontífice recibió de Rosa Icela Rodríguez una carta de Sheinbaum, el 18 de mayo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que ha comenzado a gestionar una llamada telefónica para acordar una visita del Papa León XIV a México.

Consultada en su conferencia de prensa diaria sobre si se prevé la presencia del máximo pontífice el próximo año, con motivo de la inauguración de trabajos en las sedes para la Copa Mundial de Futbol 2026, respondió que hasta ahora no se tiene confirmación al respecto.

Recordó que el Papa León XIV expresó su deseo por visitar la Basílica de Guadalupe; entonces, se insistirá con la invitación para que ello ocurra. Agregó que también se buscará formalizar un encuentro entre ambos.

“De hecho, estoy buscando una llamada con el Papa, lo hago público aquí, al nuncio (apostólico) lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla.

“Entonces, estamos buscando una llamada. Recuerden que cuando él toma posesión, Rosa Icela (Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación) le lleva una carta de invitación a que visite México. Entonces, ahora queremos formalizarla, pero todavía no hay información de si vendría a la inauguración del Azteca”, dijo.

Respecto del evento deportivo, la mandataria ratificó que no acudirá a la inauguración del Mundial, evento del cual México será sede por tercera ocasión en la historia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró que su boleto será obsequiado a una niña que no tenga posibilidades de acudir al arranque del evento deportivo y que, además, sea aficionada a este deporte.

Sheinbaum Pardo comentó que hasta ahora no se tiene certeza de que vengan a México, para la inauguración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y comentó que definirá este miércoles si asiste al sorteo de la justa deportiva, el próximo viernes, en Washington.