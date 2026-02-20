Así fue la primera reunión therian en CU; todo sobre el evento en Ciudad de México | VIDEOS

Este viernes en CU se llevó a cabo la primera reunión therian en Ciudad de México, después de qué hace unas semanas en redes sociales se viralizará la existencia de esta comunidad en línea que poco a poco ha ganado terreno en espacios públicos.

Sí bien muchas personas dudaban de que la reunión therian en Ciudad Unversitaria fuera una convocatoria legítima y en ese sentido señalaban que podría tratarse de un espacio peligroso para quienes se identifican con animales, al parecer sí se presentaron algunas personas que siguen esta tendencia.

Desde horas antes se alzó la expectativa sobre si al evento asistirían personas que contaran con un thereotipo, es decir, que se identificarán con alguna clase de animal a nivel espiritual.

En redes sociales no tardaron en surgir los videos que mostraban a muchas personas reunidas en la zona de reunión, Las Islas de CU. Sí bien acudieron muchos medios y personas ajenas a la comunidad, cabe mencionar que no hubo presencia de algún joven que estuviera caracterizado.

Durante el evento algunos jóvenes aseguraron formar parte de la comunidad therian, aunque ninguno fue caracterizado de la manera esperada. Recordemos que esta identidad se caracteriza por el uso de alguna máscara, cola o garras en referencia al animal con el que se identifican.

🔴 #CachoPeriodista | A pesar de la convocatoria en redes sociales, a la “Primera Convivencia de Therians de C.U.” solo se presentó un joven en las Islas de la UNAM.



📹 Video: Deyli Perera pic.twitter.com/840UcDB3F8 — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) February 20, 2026

A pesar de ello asistieron sujetos que aseguraron identificarse con perros y gatos. También se captaron momentos de las competencias que se habían planificado para la reunión, así como un video que dio de qué hablar en el que un joven sin caracterización aparecía revolcándose en la tierra y ladrando como perro.

Me cabe duda que hasta ahora los therian una comunidad de la que conocemos poco, pero que ha generado fuerte debate en redes sociales sobre las identidades válidas Y qué ocurre con la juventud hoy en día.