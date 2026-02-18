Abuelita le echa agua a therian que fingía orinar en su local | VIDEO

Abuelita le echa agua a therian que fingía orinar en su local

El fenómeno de los therians se ha convertido en una tendencia en Internet que ha llegado a la vida real y cada vez, los avistamientos de personas que se identifican con animales son más comunes. Por ello, circulan diversos videos de jóvenes que se comportan como cuadrúpedos.

Abuelita moja a un therian en Veracruz

En redes sociales, se hizo viral el momento en que una abuelita de Coatzacoalcos, Veracruz decidió echarle agua a un therian, quien fingía orinar en una pared aledaña a su negocio para “marcar” la zona, como lo hacen los perros.

¡Esto se está saliendo de control! 😱 Abuelita moja a joven "Therian" para espantarlo. Los hechos habrían ocurrido en Coatzacoalcos, #Veracruz pic.twitter.com/nrWQ2O6jii — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 19, 2026

El video fue grabado desde el lado opuesto se la calle y en él, podemos ver como una personas se encuentra caminando a cuatro patas en dirección frente a una dulcería. En el clip, se alcanza a notar que lleva una máscara y una cola.

Avanzó un poco y levantaba una de sus pierdas al costado para fingir que orina en la pared azul. Conforme avanzaba, había una mujer de la tercera edad en el puesto aledaño, al que se acercaba cada vez más.

Es de un momento a otro que la abuelita decide lanzarle agua al therian, quien rápidamente retrocede y después da la vuelta para irse de rodillas en dirección opuesta, por lo que la mujer logró espantar al joven.

Enseguida, la publicación desato comentarios en redes sociales por parte de Internautas. La mayoría se encontraban de acuerdo con lo sucedido, a pesar de tratarse de un ser humano y de no condonarse esta misma acción con un perro.

¿De donde viene la palabra Therian? ı Foto: Especial

Cabe aclarar que los therian no son personas que se creen animales, sino que se identifican con ellos a nivel psicológico y espiritual, por lo que replican algunas conductas y emulan características a través de máscaras o colas.

Los humanos ladran, maúllan, caminan en cuatro patas y utilizan máscaras, colas y hasta garras. A pesar de los señalamientos que reciben, los therian aseguran que sus prácticas forman parte de su identidad.