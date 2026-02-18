Therians: Especialista advierte de riesgos de salud para quienes realicen algunas prácticas

Los Therians han causado mucho revuelo en redes sociales, pues los usuarios fuera de esta comunidad han publicado desde memes hasta críticas negativas contra las personas que se identifican como uno de ellos.

La popularidad de los Therians ha incrementado tanto últimamente que inclusive se publicó una reunión en CDMX después de que se publicara una supuesta reunión en Monterrey que resultó falsa.

Comunicado sobre la Mega reunión Therian en Monterrey ı Foto: Redes Sociales

En CDMX se organizó una reunión de la comunidad Therian en CU, para que estos puedan conectar y realizar diversas actividades; e incluso se llevarán a cabo concursos de salto y demostraciones de galopeo libre.

Los Therians son personas que han señalado en diversas entrevistas que no se identifican como humanos, pero tampoco se creen animales, sino que es una mezcla directa en cómo se identifican y se muestran ante la sociedad imitando movimientos y sonidos de animales.

Debido a algunas acciones que realizan las personas que dicen no identificarse como humanos sino como animales o bestias humanas, los expertos han señalado posibles afectaciones y riesgos para la salud.

¿Los Therians son animales o humanos? ı Foto: Especial

Especialista advierte de riesgos de salud para los Therians

De acuerdo con una breve cápsula realizada en un programa de televisión argentino, los expertos de la salud han señalado que los Therians podrían tener repercuciones directos en su salud y afectaciones en su calidad de vida.

El cirujano especialista en articulaciones, Alejandro Druetto, compartió con el medio de Argentina que el organismo de las personas puede sufrir cambios en la columna vertebral debido a la postura corporal que tienen algunos Therian.

Precisó que debido a que las personas deben realizar una “rectificación cervical” al colocarse en el suelo sobre sus cuatro extremidades y alzar la vista, esto podría afectar en sus articulaciones y su columna.

“Acarrea en hernia de disco, lesiones cervicales severas, y después al resto de la columna en general. La columna dorsal está completamente cifótica, nos encorvamos hacia adelante” apuntó el especialista.

En el mismo sentido, dijo que al apollarse completamente sobre las rodillas, los Therians podrían provocarse artrosis al apollar todo el peso sobre las rótulas de las rodillas.

Apuntó que, debido a la postura corporal que adoptan, los Therians pueden terminar con diversas lesiones articulares como artritis y artrosis derivadas de las micro lesiones que generan con el apollo sobre las articulaciones.

🇦🇷🦊 | El cirujano especialista en articulaciones Alejandro Druetto advirtió sobre las lesiones que puede generar en el cuerpo el hecho de ser therian y moverse en cuatro patas. pic.twitter.com/7ZjZ6Ljkyc — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 17, 2026

