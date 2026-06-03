El aterrador VIDEO de la Morsa revive en Internet

Resurge el video de Obedece a la Morsa que aterrorizó al Internet

El aterrador video de la Morsa fue uno de los primeros que se volvió viral en las redes sociales y que causó pánico y atemorizó a toda una generación y ahora vuelve a ser tendencia en internet 19 años después.

El video de la Morsa surgió en el 2007, cuando YouTube tenía apenas un par de años de haberse lanzado en Internet. Los videos que se publicaban causaban gran revuelo, pues anteriormente no había dando material como actualmente lo hay.

Así que en ese año comenzó a circular un perturbador video que se titulaba “Obedece a la Morsa”, el clip era tan aterrador que los niños y jóvenes adolescentes que tenían acceso a Internet alámbrico en ese momento vieron el video que les provocó pesadillas.

¿De qué se trata el video de la Morsa?

El video de la morsa es una grabación en la que aparece una persona extremadamente delgada con deformidad en las manos y en las piernas.

Esta persona lucía un atuendo de encaje, tipo leotardo, prenda que suelen usar las bailarinas. Además lucía unas calcetas blancas y zapatos negros. Como parte de sus accesorios usaba una sombrilla para bailar estilo tap.

Si bien el video de la Morsa solo se trata de una persona bailando, lo que lo hacía perturbador era la baja calidad del formato de la grabación además de los acercamientos en primer plano del rostro de la persona que aparece en el clip, así como la música. Además de los movimientos de sus manos y piernas.

Pese a que este video causó terror, la persona que aparecía en la grabación es una persona con una historia de vida difícil.

¿Quién es la persona del video de la Morsa?

Se llama Johnnie Baima y es una actriz transgénero que era muy conocida en el cine independiente. En su infancia fue abandonada y en esa etapa de su vida sufrió de poliomielitis, lo que la dejó en silla de ruedas, pues sus extremidades se fueron deformando con la enfermedad.

Sin embargo, con el tiempo ella volvió a caminar y forjó su carrera en la actuación.

También cambió su nombre y se hacía llamar Sandie Crisp, aunque también era conocida como Goddess Bunny.

Aunque su video causó temor, lo cierto es que en su documental llamado Goddess Bunny mostró que realmente era un persona muy amorosa y llena de valentía y resiliencia. Murió el 27 de enero del 2021 a los 61 años de edad.

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