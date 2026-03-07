¿Para qué se marcha el 8 de marzo? Esto sabemos

Por qué miles de mujeres salen a marchar cada año

El 8 de marzo se ha convertido en una fecha clave para visibilizar las demandas de millones de mujeres en el mundo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivos y organizaciones convocan marchas para denunciar la violencia de género, exigir igualdad de derechos y recordar las luchas históricas que dieron origen a esta jornada reconocida por la Organización de las Naciones Unidas.

Cada año, las movilizaciones se replican en distintos países, incluido México, donde ciudades como Ciudad de México reúnen a miles de participantes que salen a las calles para expresar sus demandas y exigir acciones frente a la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

La conmemoración tiene sus raíces en diversos movimientos obreros y feministas de finales del siglo XIX y principios del XX.

Con el paso del tiempo, la fecha fue adoptada a nivel internacional y en 1975 la Organización de las Naciones Unidas oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, durante el Año Internacional de la Mujer.

Desde entonces, la jornada se ha convertido en un día de protesta y reflexión en distintos países.

Las principales demandas del 8M

Las marchas del 8M tienen como objetivo visibilizar diversas problemáticas que afectan a las mujeres. Entre las principales demandas se encuentran:

Igualdad de derechos y oportunidades en ámbitos laborales, políticos y sociales.

Fin de la violencia de género, incluidos feminicidios, desapariciones y agresiones.

Acceso a la justicia para víctimas de violencia.

Respeto a los derechos reproductivos y de salud.

Eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Además de exigir cambios estructurales, las movilizaciones buscan generar conciencia social sobre la desigualdad de género y recordar las luchas que han impulsado avances en derechos civiles y laborales.

Movilizaciones en México

En los últimos años, las marchas del 8M han registrado una amplia participación en varias ciudades del país. En lugares como Ciudad de México, las manifestaciones suelen recorrer avenidas principales y concluir en espacios simbólicos como el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante estas movilizaciones, las participantes suelen portar pancartas, pañuelos y consignas con mensajes relacionados con justicia, igualdad y memoria para víctimas de violencia.

Aunque para algunas personas el 8 de marzo puede interpretarse como una fecha de celebración, colectivos y organizaciones señalan que se trata principalmente de una jornada de protesta, memoria y exigencia de derechos.

Las marchas buscan recordar que, pese a los avances logrados en las últimas décadas, aún existen retos importantes para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en distintas partes del mundo.

