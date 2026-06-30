¿Quién es Israel Vallarta y qué hizo?

Israel Vallarta dio a conocer que presentará una denuncia en contra del comunicador Ciro Gómez Leyva, pero esta no es la primera vez que su nombre de forma parte de las noticias nacionales.

Durante una entrevista de un programa en vivo, Israel Vallarta señaló a Ciro Gómez Leyva que el asegurar que él es culpable “supera la libertad de expresión”, por lo que dijo que “un medio no es un Tribunal ni un ente de verdad histórica”.

Luego de que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito mantuviera la absolución de Israel Vallarta el pasado 18 de junio, este aseguró en entrevista con el medio Los Reporteros MX que presentaría una demanda en contra del periodista por daños a la moral y calumnias.

🚨 SE VIENE DEMANDA MILLONARIA de Israel Vallarta vs el Quesillo Oaxaca de @CiroGomezL por daños a la moral y calumnias



Y es que Vallarta fue a su derecho de réplica y le dio la oportunidad al Sicario de la información para que se disculpara o reconociera que la Justicia… pic.twitter.com/vxsdv2mhOm — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) June 30, 2026

¿Qué hizo Israel Vallarta?

Israel Vallarta es conocido por el caso Cassez-Vallarta, una detención que forma parte de la historia de México desde el 2005, cuando la entonces pareja fue señalada por mantener una presunta relación con el grupo criminal “Los Zodiaco”.

El 9 de diciembre del 2005 Israel Vallarta y su entonces pareja sentimental de origen francés, Florence Cassez fueron detenidos por las autoridades mexicanas por presuntamente ser integrantes de “Los Zodiaco” y privar a personas de su libertad.

La detención de Cassez y Vallarta fue muy conocida entre la población de México en ese momento, pues este operativo realizado por agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) fue cubierto por varios medios de comunicación.

Debido a que tras varios años se han señalado violaciones a diversos Derechos Humanos e inconsistencias en el caso, incluso se han escrito novelas y se han publicado documentales sobre el conocido como caso Cassez-Vallarta.

De acuerdo con la relatoría de los hechos, fue alrededor de las 06:47 horas del 9 de diciembre cuando los agentes de la AFI ingresaron al Rancho Las Chinitas para detener a Vallarta y Cassez, quienes se encontraban dentro de una cabaña en donde había al menos dos armas de fuego.

Durante esta detención, Israel Vallarta al ser cuestionado por las autoridades dijo que tenía secuestradas a tres personas, y que le darían dinero para mantenerlas privadas de la libertad dentro de su casa.

Este caso ha sido señalado a lo largo de los años debido a que se presentaron diversas contradicciones en la investigación y los hechos, por lo que incluso Israel Vallarta estuvo preso por casi 20 años sin que se le otorgara una sentencia.

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