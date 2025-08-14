FGR apela libertad de Israel Vallarta por delitos relacionados al secuestro de 6 personas

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este jueves el recurso de apelación a la libertad absolutoria de Israel Vallarta Cisneros ante la juez Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Mariana Vieyra Valdez, luego de que ella decidió conceder ese beneficio.

El recurso interpuesto a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), establece que Vallarta aún tiene delitos relacionados con el secuestro de seis víctimas.

El martes, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero anunció que se apelaría dicha libertad otorgada a Israel Vallarta, el 31 de julio pasado, quien abandonó el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, tras casi 20 años sin sentencia.

El recurso deberá ser turnado por la jueza Vieyra Valdez a un Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Estado de México, que tendrá algunos meses para decidir si procede o no.

De ser encontrado culpable de alguno de los seis secuestros que se le imputan por parte de los magistrados que decidan revocar la libertad absolutoria, Israel Vallarta regresaría a la cárcel.

JVR