Trasladan a ‘La Tuta’ a la misma cárcel donde están ‘El Mayo’ y Caro Quintero en Brooklyn, NY.

Después de que fue enviado de México a Estados Unidos, Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, cárcel en la que también están recluidos Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.

El ingreso del otrora líder de La Familia Michoacana y fundador de Los Caballeros Templarios ocurrió este jueves 14 de agosto de 2025. El capo tiene programada una audiencia para el próximo 23 de octubre.

Medios locales afirmaron que en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hay una población de mil 218 presos, distribuidos en 9 plantas y en celadas de aproximadamente 5 metros cuadrados.

Además, señalaron que la cárcel de Brooklyn es conocida por sus malas condiciones, escasez de personal, violencia de los reclusos y cortes de energía.

“La Tuta” fue uno de los 26 reos trasladados de México a Estados Unidos el pasado martes 12 de agosto de 2025, bajo el argumento de seguridad nacional. Además, entre otros perfiles que destacaron están Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, y Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que varios de los trasladados aún seguían operando desde la cárcel, además de que obtuvieron recursos legales para su liberación o para que fueran trasladados a prisiones de baja seguridad, e incluso por casos de riesgo de fuga.

“Al sacarlos de nuestro país, no van a seguir operando en contra de la sociedad mexicana”, dijo en conferencia de prensa junto a los secretarios de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, así como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Afirmó que los líderes de los grupos criminales aprovechaban las visitas que recibían en prisión de sus abogados o familiares para continuar operando ilícitamente en delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas y homicidios; además, había riesgo de fuga, resaltó.

“Estos delincuentes de alto perfil, que aun privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos (...) estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación”, añadió.

