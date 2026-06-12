No hizo magisterio contrapropuestas, recrimina Batres

Martí Batres, director general del ISSSTE, ayer, en conferencia de prensa sobre negociaciones con la CNTE.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, aseguró que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no se presentó a la mesa de diálogo de este miércoles con alguna contrapropuesta para avanzar en las negociaciones respecto a las demandas planteadas que mantienen sus acciones de protesta.

En conferencia, el funcionario rindió un informe sobre las mesas de diálogo sostenidas con el magisterio este 10 de junio, sobre las que, dijo, el Gobierno federal cumplió con plantear planes para la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y mejorar el sistema de pensiones, como lo pidió el magisterio.

Batres explicó que: “cuando hay un proceso de negociación, hay dos partes, y ésas llegan a acuerdos a través de aproximaciones sucesivas. En ese sentido, el Gobierno cumplió con presentar dos propuestas estratégicas de contenido que son: en el caso educativo, la desaparición de Usicamm. Y en el de las pensiones, la creación de una aseguradora pública y el fortalecimiento de la Pensionissste”.

El Tip: La CNTE exige al Gobierno la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 y el retorno a un sistema de pensiones sin cuentas individuales, ofrecido en campaña.

En contraste, el funcionario comentó: “De la otra parte no hubo este proceso de aproximaciones. No se movieron de su punto original, nunca presentaron una contrapropuesta en la mesa. Entonces, sólo la parte del Gobierno llegó con propuestas, explicó las alternativas en todas las reuniones que pidieron en la Segob”.

El director del ISSSTE comentó que lo planteado no sería la primera mejora al sistema de pensiones realizada, ya que hoy se cuenta con otros esquemas como la Pensión Universal de Adultos Mayores, que incluye a quienes no contaron con un esquema de seguridad social.

Además, se redujeron las comisiones de las Afores y se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para nivelar las pensiones más bajas y que pudieran retirarse a los que están en el viejo Régimen Solidario Intergeneracional.