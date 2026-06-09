Remodelación del AICM: PAN exige investigación por fallas en obras

Tras los recientes incidentes registrados en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), entre ellos el colapso de una estructura en una zona remodelada y la aparición de un socavón en el acceso a la Terminal 2, el diputado federal del PAN, Daniel Chimal García, solicitó a la Secretaría Anticorrupción abrir una investigación sobre la ejecución de las obras de rehabilitación que se realizan en la terminal aérea.

El legislador consideró que las fallas registradas en distintas áreas del aeropuerto generan preocupación, especialmente ante la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros que se espera recibirá el país con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

“Goteras, inundaciones, techos que se derrumban, inauguraciones a medias y ahora hasta un socavón enorme en el AICM son señales que deben investigarse a fondo”, señaló.

Chimal García pidió revisar tanto la actuación de las autoridades aeroportuarias como la de las empresas encargadas de los trabajos de remodelación, con el fin de determinar si existen irregularidades relacionadas con la calidad de los materiales utilizados, la supervisión de las obras o los procesos de contratación.

El diputado federal del PAN, Daniel Chimal García ı Foto: Cámara de Diputados

“Que se investigue si son materiales de baja calidad, si existen empresas fantasmas involucradas o si alguien no está revisando correctamente las nuevas obras del aeropuerto”, declaró.

El diputado recordó que recientemente se reportó el desprendimiento de una estructura en una zona remodelada y posteriormente se registró un socavón en una rampa de acceso vehicular a la Terminal 2, situación que obligó a restringir temporalmente el paso mientras se realizaban trabajos de reparación.

Según explicó, las autoridades aeroportuarias delimitaron el área afectada y colocaron barreras para permitir las labores correctivas.

El legislador panista sostuvo que estos incidentes deben ser revisados por las autoridades fiscalizadoras para garantizar que los recursos públicos destinados a la modernización del aeropuerto se estén ejerciendo de manera adecuada y con apego a la normatividad.

Asimismo, adelantó que buscará promover auditorías a las obras de rehabilitación del AICM y solicitar información relacionada con las pólizas de seguro y los mecanismos de protección para usuarios y visitantes en caso de accidentes derivados de trabajos de construcción.

“Queremos conocer las condiciones en que se están realizando estas obras y garantizar que no exista afectación al patrimonio público ni riesgos para quienes utilizan diariamente el aeropuerto”, indicó.

⚠✈️ Este miércoles se registró un accidente en las inmediaciones del AICM, después de que la techumbre de un puente peatonal se desprendiera por completo sobre la avenida Capitán Carlos León, afectando una de las principales salidas vehiculares de la Terminal 1.… pic.twitter.com/pioU2DmN0X — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2026

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LMCT