Sin acuerdo para renovar la Mesa Directiva en San Lázaro; Morena sigue en la presidencia

A la salida de una reunión con el grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila informó no se ha llegado a un acuerdo sobre quién presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Por ello, Sergio Gutiérrez Luna seguirá al frente por cinco días más, y recibirá, este 1 de septiembre, el primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Congreso.

Desde el pasado viernes los encontronazos entre la bancada mayoritaria estuvieron al por mayor, y fuentes cercanas dijeron a La Razón que un frente encabezado por la diputada Dolores Padierna rechazaría las propuestas del PAN, entre ellas Kenia López Rabadán, por tratarse de perfiles que han tenido disputas en San Lázaro.

Este domingo, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones, Monreal salió del auditorio Aurora Jiménez, donde el sábado Morena celebró su reunión plenaria, y señaló que será “hasta los próximos días” cuando se renueve la Mesa Directiva.

“Hoy no creo que renovemos Mesa Directiva, va a ser hasta en los próximos días. No hemos logrado el consenso sobre esta situación, aunque tengo confianza en que lo vamos a lograr, lo vamos a llevar a cabo, pero hoy no va a ser fácil, y sí en cambio vamos a tener la sesión para declarar que no hubo condiciones, no se reunió la mayoría calificada”, dijo a medios de comunicación.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. ı Foto: Grupo Parlamentario de Morena

Por lo anterior, Monreal señaló que se extiende por cinco días la actual Mesa Directiva, periodo en el que, añadió, “ vamos a lograr el acuerdo para lograr también estabilidad política y gobernabilidad en la Cámara de Diputados”.

Mencionó que presentaría una propuesta a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y descartó una crisis política por no alcanzar un acuerdo para la definición de la nueva presidencia de la Mesa Directiva.

“No hay crisis política, siempre se instala hasta después del quinto día. Si no logramos en el quinto día un acuerdo de renovación institucional de la Mesa Directiva, entonces sí estaremos incurriendo en una situación que puede provocar una crisis constitucional”, declaró.

Converso con los medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/vwwEO0zLmS — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 1, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr