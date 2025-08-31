¿A qué hora es el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum?

Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro y Wikimedia)

Este es el horario del Informe de Gobierno 2025 de Claudia Sheinbaum.

El lunes 1 de septiembre es un día con una agenda llena: asume funciones el nuevo Poder Judicial, regresan los estudiantes a las aulas y, muy importante, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta su Primer Informe de Gobierno.

La mandataria federal, así, hace historia al ser la primera mujer en encabezar un evento de este tipo, pues, como ella misma lo ha remarcado, es la primera mujer presidenta.

Claudia Sheinbaum rindió protesta como Presidenta de la República el 1 de octubre de 2024. ı Foto: Cuartoscuro / Presidencia

Además del fuerte carácter simbólico del evento, escuchar el Primer Informe de Gobierno es un ejercicio recomendado para mantenerse informado y fortalecer el criterio y el pensamiento crítico. Te damos todos los detalles del horario del mensaje.

Horario del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

Todos quienes ocupen el cargo de titular del Ejecutivo federal están obligados, por mandato constitucional, a presentar un Informe de Gobierno cada año. De esta forma, se rinde cuentas ante el Congreso y, también, ante la ciudadanía.

La Presidenta de México en Palacio Nacional. ı Foto: Gobierno de México.

Sin embargo, cada presidente ha escogido sus formas de presentar este mensaje. Algunos lo hacen a través de modestos mensajes a medios; otros, con eventos masivos. Así, la presidenta Claudia Sheinbaum ha definido los detalles para su primera presentación de Informe de Gobierno.

El lunes 1 de septiembre será un día ocupado para la mandataria federal, pues, temprano, por la mañana, presentará su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional. Por la noche, asistirá a la toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un aspecto de la Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

No acudirá al Congreso de la Unión para presentar su Primer Informe de Gobierno por escrito, pues de esto se encargará la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.

Pero, ¿a qué hora es la presentación del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? El evento, según la comunicación oficial de la Presidencia de México, está programado para las 11:00 horas.

Recuerda que estos mensajes suelen contar con una duración aproximada de una a dos horas, por lo que, probablemente, terminará hasta las 13:00 horas.

Puedes seguir el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de las plataformas oficiales de la Presidencia de México en YouTube.

