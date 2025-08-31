Así será el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: Detalles, temas y más

Todos los detalles del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Todo lo que se sabe

La presidenta Claudia Sheinbaum dará su Primer Informe de Gobierno el 1 de septiembre de 2025, lo cual marca un día histórico para México, pues es la primera vez que una mujer encabeza un evento de este tipo.

A continuación, te contamos todo lo que sabemos del Primer Informe de Gobierno y por qué será un evento especial en la historia mexicana reciente.

Detalles, temas, horario y todo lo que sabemos del Primer Informe de Gobierno

Todos quienes ocupen el cargo de titular del Ejecutivo federal están obligados, por mandato Constitucional, a presentar un Informe de Gobierno ante el Congreso y la ciudadanía. Lo anterior, también siguiendo las reglas de la Carta Magna, ocurre todos los 1 de septiembre.

Es tiempo de mujeres: llevamos la igualdad a la Constitución, reformamos leyes para sancionar la violencia e impulsamos la Pensión Mujeres Bienestar. Llegamos todas; la transformación avanza. pic.twitter.com/2awqCxDXBz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 29, 2025

Ahora, corresponde a Claudia Sheinbaum presentar su Primer Informe de Gobierno, después de haber asumido el cargo en octubre de 2024.

Lo anterior representa un momento histórico para el país, toda vez que Sheinbaum Pardo es la primera mujer en ejercer este cargo y, en consecuencia, en presentar un Informe. Además, el mismo día asumirá funciones el nuevo Poder Judicial, resultado de una reforma electoral impulsada por su Gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, mismo lugar donde presentará su informe. ı Foto: Cuartoscuro

En cuanto a su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha informado que será en el Palacio Nacional, mismo recinto en donde, cada mañana de lunes a viernes, participa en la Mañanera del Pueblo. Lo anterior contrasta con la pasada administración federal, donde la presentación de los informes solía ser en eventos públicos masivos desde lugares como el Zócalo de la Ciudad de México.

Incluso, a principios de agosto, la mandataria federal informó que se habían hecho algunos trabajos de remodelación en el recinto, para recibir a los invitados.

Claudia Sheinbaum rindió protesta como Presidenta de la República el 1 de octubre de 2024. ı Foto: Cuartoscuro / Presidencia

En el mismo sentido, se espera que Sheinbaum Pardo esté acompañada de integrantes de su gabinete, empresarios, representantes de pueblos indígenas y personas de diversos sectores sociales.

Por otro lado, la presidenta no acudirá al Congreso a entregar el Primer Informe de Gobierno por escrito, sino que acudirá en su representación la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

¿Qué temas abordará la presidenta en su Primer Informe de Gobierno?

Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum presente avances de los 100 compromisos asumidos al inicio de su administración, en materia de seguridad, economía, educación y programas sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado diversos compromisos en salud, infraestructura y otros rubros. ı Foto: La Razón de México

Así, destacaría avances de la actual administración como:

Construcción de 20 nuevos hospitales

Programa Salud Casa por Casa

Ampliación de espacios educativos con 38,000 nuevos lugares en preparatorias

Fortalecimiento de programas sociales Pensión Mujeres Bienestar y Becas Rita Cetina

Crecimiento económico

Fortalecimiento del peso mexicano

Aumento salarial del 12.5%

Recuerda que el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum se transmitirá a través de los canales oficiales de la Presidencia en YouTube.

