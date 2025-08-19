Informe de Gobierno 2025: ¿Cuándo es el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum?

Esta es la fecha del Informe de Gobierno 2025, el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El cambio de gobierno de 2024 ha sido uno de los más significativos en la historia reciente de México, pues, por primera vez, una mujer asumió la presidencia del país. Ahora, Claudia Sheinbaum, titular del más alto cargo de la nación, dará su primer informe.

Los Informes de Gobierno son un ejercicio que realizan cada año los presidentes —así como gobernadores estatales y otros funcionarios— con el objetivo de rendir cuentas y destacar los logros de su administración en cada periodo.

Claudia Sheinbaum rindió protesta como Presidenta de la República el 1 de octubre de 2024. ı Foto: Cuartoscuro / Presidencia

En 2025, Claudia Sheinbaum dará el balance de los primeros 11 meses al frente de la Presidencia de México, tras asumir el cargo en octubre de 2024. Te decimos qué día se presentará su Primer Informe de Gobierno y desde dónde podrás seguirlo.

¿Cuándo es el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

La presentación anual de informes es un compromiso que asumen todos los presidentes de México por mandato constitucional. Además, es un ejercicio que permite a la ciudadanía conocer los avances del Gobierno federal.

Claudia Sheinbaum, cuando rindió protesta como presidenta de México, en octubre de 2024. ı Foto: Reuters

Además, en la carta magna también se establece que el Informe de Gobierno cuenta con una fecha específica para ser presentado, que es el 1 de septiembre de cada año.

Por lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Primer Informe de Gobierno el lunes 1 de septiembre de 2025.

El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum será en Palacio Nacional. ı Foto: Cuartoscuro.

En la conferencia de prensa del pasado 6 de agosto, Sheinbaum Pardo aclaró que el Informe será presentado en Palacio Nacional, misma locación desde la cual, cada mañana de lunes a viernes, participa en la conferencia Mañanera del Pueblo.

Además, la mandataria federal remarcó que en sus planes está acudir a la toma de protesta de la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual es resultado de la reforma electoral que impulsó.

El 1 de septiembre Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) dará su primer informe de gobierno y posteriormente asistiría a la toma de protesta del nuevo Poder Judicial. pic.twitter.com/fPrT3L0S0Y — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 6, 2025

“El primero de septiembre vamos a hacer aquí un informe, es un lunes, aquí en Palacio, el informe de los primeros 11 meses de Gobierno y una visión hacia adelante, y después viene la toma de protesta de la Corte, entonces vamos a ver ahí cómo nos ajustamos en los horarios y la invitación, no he recibido la invitación formal”, expresó en su momento la presidenta.

¿Dónde ver el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum?

Todos los eventos de la Presidencia son transmitidos por los canales oficiales de la mandataria federal, es decir, el canal @ClaudiaSheinbaumP en YouTube, o el perfil claudiashein en X.

Además, el canal en YouTube Centro de Producción CEPROPIE (@centrodeproduccioncepropie5039) también trasmite eventos oficiales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am