Alista Sheinbaum envío de reformas a Congreso; se reunirá con Adán y Monreal

A dos semanas de que arranque el período ordinario de sesiones, la Presidenta Claudia Sheinbaum comenzará a alistar la ruta para las reformas que enviará al Congreso de la Unión para su discusión y con la espera de que se aprueben.

En su conferencia de prensa, comentó que hacia la tarde se reunirá con los coordinadores de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y del Senado de la República, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández.

Claudia Sheinbaum comentó que les presentará las iniciativas que se remitirán para que conozcan sus objetivos y la prioridad que se tenga para su aval.

Entre los temas contemplados para enviar, Claudia Sheinbaum recordó que se encuentran reformas a la Ley Aduanera, las reformas complementarias de la reforma judicial, así como el Paquete Económico.