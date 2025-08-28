Conoce dónde ver EN VIVO el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El Primer Informe de Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, está a la vuelta de la esquina. En dicho evento se darán los detalles de las acciones emprendidas por la administración morenista en los primeros 11 meses de s administración.

A continuación, te decimos dónde se puede ver EN VIVO el evento que realizará en Palacio Nacional.

¿Dónde ver el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum está programado para ocurrir a las 11:00 horas del 1 de septiembre del 2025 en Palacio Nacional.

El Primer Informa de la Presidenta de México se podrá ver por los canales oficiales del Gobierno de México en YouTube, como lo es el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE).

También puedes seguir la cobertura de la transmisión en La Razón de México.

Con motivo de este evento, la mandataria federal anunció que ese lunes no se realizará la conferencia matutina habitual. Además, aseguró que medios de comunicación, indígenas de todo el país, trabajadores, universidades están invitados.

Claudia Sheinbaum anunció que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de entregar el Primer Informe de Gobierno al Congreso de la Unión. Esta entrega será posible después de la reforma los artículos 69 y 93 de la Constitución realizada en 2008.

¿Por qué se realizan los Informes de Gobierno?

La Constitución Mexicana es el documento que dicta, en su artículo 69, que el Presidente de la República debe presentar su Informe de Gobierno al inicio de las Sesiones Ordinarias del primer periodo de ejercicio del Congreso de la Unión.

Además, la fecha es impuesta por el artículo 65, el cual mandata que dicho evento debe celebrarse el primero de septiembre de cada año.

El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, fue el único presidente que rindió sus informes en otra fecha: 1 de noviembre. Lo anterior, fue producto de una reforma realizada en 1986.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.