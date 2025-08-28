‘INE cumplió y bien en organización de elección judicial’, afirma Guadalupe Taddei.

“El Instituto Nacional Electoral (INE) cumplió y bien en la organización de la elección judicial”, aseguró la consejera presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, durante la entrega de las últimas 19 constancias de mayoría a jueces y magistrados electos.

Taddei Zavala reconoció, a pregunta expresa, que la recomposición de los modelos que se aplicaron en el proceso electoral fue “muy rápida, muy vertiginosa, pero no por ello con menos calidad o con menos efectividad”.

“Sacamos adelante un proceso récord”, afirma Guadalupe Taddei

“Sacamos adelante un proceso récord, sacamos adelante el proceso con un recurso limitado, con una estructura que no tenía la experiencia en el conocimiento del Poder Judicial, pero que nos avala, y eso es lo que hay que poner siempre por encima de todo, es la gran experiencia técnica y operativa del personal del instituto en su rama administrativa y en su vertiente del Servicio Profesional Electoral”, explicó.

📑 #BoletínINE | Entrega INE constancias a candidaturas electas para los cargos de magistraturas de Circuito y personas juezas de Distrito. https://t.co/uUYsj09juo pic.twitter.com/QbWXjO8GZl — @INEMexico (@INEMexico) August 28, 2025

La consejera presidenta del INE realizó entrega de las últimas 19 constancias de mayoría a magistrados de Circuito y jueces de Distrito electos, como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En ese sentido, dijo que acatar las sentencias de la Sala Superior, reafirma los derechos fundamentales.

“Acatar las sentencias del Tribunal Electoral no solo es un acto de respeto a la legalidad, sino una reafirmación de los derechos fundamentales que sostienen nuestro sistema democrático”.

Constancias de mayoría entregadas tienen el mismo valor: Taddei

Afirmó que las constancias de mayoría entregadas tienen el mismo valor jurídico y político, ya sea tras el cómputo directo o derivadas de una resolución, pues ambas representan la fortaleza institucional para garantizar y proteger la voluntad ciudadana.

“Su elección no es menos legítima, ni menos válida, al contrario, representa la fortaleza de nuestras instituciones para corregir, garantizar y proteger la voluntad ciudadana”, expresó.

El Consejo General del INE entregó constancias de mayoría a 9 magistraturas de circuito y 11 juezas y jueces de distrito, en cumplimiento a las sentencias del Tribunal Electoral.



🗳️ Todas tienen el mismo valor jurídico y político:

✔️ Garantizan la voluntad ciudadana

✔️ Respetan… pic.twitter.com/tYKAMgaAqx — @INEMexico (@INEMexico) August 28, 2025

El TEPJF ordenó al INE en días pasados reconocer el triunfo de los juzgadores que el instituto había bajado por no cumplir con el promedio académico de 8 en licenciatura o 9 en especialidad, por lo que el órgano electoral terminó este jueves de entregar las constancias de mayoría.

