¿Cuánto dura el Informe de Gobierno 2025 de Claudia Sheinbaum?

Te decimos cuánto durará el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El 1 de septiembre de 2025 será un día histórico para México por diversos motivos, especialmente porque se celebra el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ocupar el cargo de titular del Ejecutivo federal.

En este evento, la mandataria federal presentará los avances de los 100 compromisos de Gobierno que asumió cuando rindió protesta en el cargo, con lo cual permitirá a la ciudadanía conocer los avances del trabajo que ha hecho al frente de la Presidencia de México.

Escuchar el Primer Informe de Gobierno es un ejercicio que vale la pena hacer para desarrollar el criterio y el pensamiento crítico, así como para mantenerse informado. Si quieres ver este mensaje, te decimos cuánto dura, para que sepas cuánto tiempo separar de tu agenda.

¿Cuánto durará el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

Todos quienes ocupen el cargo de titular del Ejecutivo federal están obligados a presentar, cada 1 de septiembre, su Informe de Gobierno a la ciudadanía y al Congreso. Más allá de una tradición, la presentación de este informe es un mandato constitucional.

Claudia Sheinbaum rindió protesta como Presidenta de la República el 1 de octubre de 2024. ı Foto: Cuartoscuro / Presidencia

La presentación de estos informes ha sido diferente en cada presidencia: algunos optan por mensajes a medios de comunicación con audiencia limitada, mientras que otros han optado por eventos masivos.

Sin embargo, todos coinciden en un punto: la duración de la presentación del Informe de Gobierno oscila entre hora y media y dos horas.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en Palacio Nacional. ı Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Primer Informe de Gobierno desde el Palacio Nacional, mismo recinto desde el cual, cada mañana de lunes a viernes, participa en el encuentro con la prensa llamado Mañanera del Pueblo.

Aunque no se han dado más detalles de otras actividades que se vayan a llevar a cabo en el recinto como parte de la presentación, se espera que, en total, el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también dure un aproximado de dos horas.

Recuerda que el evento comienza a las 11:00 horas, por lo que se prevé que termine a las 13:00 horas.

El Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum será transmitido en diferentes medios de comunicación, como televisión y radio. Pero también puedes seguirlo en vivo vía internet a través de los canales oficiales de la Presidencia en YouTube.

