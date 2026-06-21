¿Qué es y cuándo es el solsticio de verano de 2026 en México?

Este domingo se dio inicio al solsticio de verano en el hemisferio norte, y se estima que comenzó alrededor de las 02:24 horas en México, por lo que a partir de esta fecha se da comienzo a una nueva estación.

Los solsticios marcan los cambios de estaciones y ocurren solamente dos veces al año, por lo que este 2026 aún falta que en diciembre se tenga la ilusión de que el Sol parece detenerse.

Debido a la rotación de la Tierra, durante el solsticio de verano se considera que ocurre el día más largo y la noche más corta del año, mientras que el solsticio de invierno da paso al día más corto y la noche más larga.

Los solsticios son asociados a varias tradiciones en distintas culturas, por lo que durante este fenómeno incluso se tienen costumbres de celebración con bailes, rituales, reuniones y hasta comidas típicas.

Se estima que la luz solar de este domingo 21 de junio tendrá una duración de aproximadamente 13 horas en México, por el solsticio de verano debido a la inclinación de la Tierra hacia el Sol.

🌞🏖️🏊 ¡Prepárate para veranear!

La madrugada de hoy ocurrió el #SolsticioDeVerano 2026, que marca el inicio de dicha estación en el #HemisferioNorte. Ve la información ⬇️ pic.twitter.com/ztV8bHmgf4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 21, 2026

Verano 2026

Durante el verano las noches son más cortas pero más cálidas, por lo que muchas personas aprovechan esta temporada para tomar unas vacaciones para descansar y disfrutar unos días lejos de su lugar de residencia y de su vida cotidiana.

Si eres fan de la astronomía el verano es una ventana de oportunidad para ver el cielo nocturno, pues durante esta época se puede distinguir con mayor facilidad las estrellas más brillantes, incluyendo las constelaciones del triángulo del verano.

El 21 de junio ocurre el solsticio, un fenómeno astronómico que marca el inicio del verano y el momento en que el Sol alcanza su posición más alta en el cielo al mediodía. pic.twitter.com/SRM9oDm8nu — IEEPO (@IEEPOGobOax) June 21, 2026

Además, durante este verano se podrán apreciar varias lluvias de meteoros o lluvias de estrellas, pues en julio se dará lugar a las delta acuáridas, mientras que en agosto se podrán ver las perseidas.

Este 2026 el verano tendrá una duración de más de 93 días, por lo que será la estación con mayor duración que tendrá la Tierra debido a que se mueve más lento de lo habitual.

En el verano del 2026 también ocurrirá el eclipse solar total del 12 de agosto, uno de los eventos más esperados durante los últimos meses; y también se podrá ver un eclipse parcial de Luna el mismo mes.

Hoy comienza de forma oficial el verano en el hemisferio norte con el solsticio de verano. Este evento astronómico, ocurre exactamente cuando la Tierra alcanza su inclinación máxima hacia el Sol, y es el día más largo del año con luz solar.

LMR pic.twitter.com/uPN867mhW7 — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) June 21, 2026

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