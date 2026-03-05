Horario de verano México 2026: ¿En dónde aplica el cambio?

El cambio de horario de verano en México se utiliza con la finalidad de que las personas de algunos estados puedan aprovechar al máximo la luz solar para realizar sus actividades cotidianas.

Anteriormente el cambio de horario se aplicaba en todo el país, pero la última vez que esto ocurrió fue el 30 de octubre del 2022, ya que esto se modificó en la Ley de Husos Horarios.

Debido a esto, a partir de que dicha Ley entró en vigor en la mayor parte de los estados de la República mexicana ya no se debe cambiar la hora en el reloj, pues el huso horario es el mismo durante todo el año.

Cambio de horario ı Foto: Especial

¿En dónde aplica el cambio de horario de verano?

De acuerdo con la Ley de Husos Horarios, la modificación de horario de verano únicamente se aplica para los estados y entidades que se encuentran ubicados en la frontera norte del país.

Por tanto, el horario de verano del 2026 se aplica a partir del domingo 8 de marzo, por lo que las personas deberán adelantar sus relojes una hora a las 02:00 horas de este domingo.

Los estados y entidades en los que se debe aplicar el horario estacional son los siguientes, de acuerdo con el segundo capítulo de la Ley de Husos Horarios:

Baja California: En todo el estado

Chihuahua: Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero.

Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Hidalgo, Ocampo, Jiménez, Guerrero, Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac y Los Aldamas

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Río Bravo, Mier, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Valle Hermoso, y Guerrero.

Debido a que el reloj debe adelantarse una hora a las 02:00 horas del domingo, se recomienda a las personas adelantar su reloj antes de irse a dormir, así como revisar si sus dispositivos móviles tienen activada la opción de cambio de hora automático.

Cambio de horario ı Foto: Especial

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo recomienda programar las alarmas, tomar precauciones para las citas que se tengan programadas el día domingo, y descansar adecuadamente para no resentir tanto el cambio de horario.

Los cambios de horario pueden repercutir en la vida cotidiana de las personas, e incluso puede provocar síntomas como insomnio, fatiga, somnolencia, irritabilidad, y falta de concentración, pero no produce algún tipo de daño en la salud, de acuerdo con Raúl Aguilar Roblero, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.

