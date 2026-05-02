Tarifa de Verano CFE 2026: Lista de estados que reciben el subsidio y cuándo inicia en mayo

Con la llegada de las temperaturas extremas este 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha puesto en marcha la Tarifa de Verano, un subsidio diseñado para evitar que los recibos de luz se disparen por el uso necesario de ventiladores y sistemas de refrigeración.

Este beneficio no es un descuento directo sobre el total, sino una ampliación de los rangos de consumo a menor precio, permitiendo que las familias consuman más energía antes de pasar a la tarifa de alto costo.

Actualmente, este apoyo alcanza al 42% de los usuarios domésticos en el país.

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¿Cuándo inicia la Tarifa de Verano CFE en 2026?

El subsidio tiene una duración de seis meses consecutivos, pero su fecha de inicio varía según la región y las condiciones climáticas determinadas por la Semarnat:

Región Peninsular (Yucatán, Campeche, Quintana Roo): Inició desde el 1 de marzo .

Pacífico Norte (Sonora, Sinaloa, Baja California): Comenzó el 1 de abril .

Zona Centro (Incluye CDMX): El arranque está previsto alrededor del 15 de junio .

Fecha de cierre general: Todos los subsidios de verano concluyen el 31 de octubre de 2026.

¿Quiénes reciben el apoyo?

La tarifa no se aplica por estado completo, sino por localidad. Si tu comunidad registra temperaturas medias mínimas de 25°C a 33°C, el apoyo se activa automáticamente. Se clasifica de la siguiente manera:

Tarifa 1A: Localidades con media mínima de 25°C (Zonas templadas como CDMX).

Tarifa 1B y 1C: Localidades con 28°C y 30°C respectivamente.

Tarifas 1D, 1E y 1F: Destinadas a zonas de calor extremo (como Sonora, Tabasco o Mexicali), donde la media mínima supera los 31°C y se permite un margen de consumo mucho más amplio.

El programa Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad (@CFEmx) se ha convertido en un pilar fundamental; ubica los más de 109 mil puntos de conexión gratuita distribuidos en todo el territorio nacional 👇🏻 https://t.co/gYAfgWLdBp — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 2, 2026

¿Cómo saber si ya tienes el subsidio?

No es necesario realizar ningún trámite ante la CFE. Para confirmar si eres beneficiario, solo debes seguir estos pasos:

Revisa tu recibo: En la parte frontal, localiza el apartado que dice “Tarifa” .

Identifica el código: Si tu recibo indica las siglas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F , ya cuentas con el apoyo.

Verifica el ciclo: El descuento se aplica según tu ciclo de lectura; es decir, lo verás reflejado a partir de la primera facturación que incluya días del periodo de verano de tu zona.

Se recomienda mantener los equipos de aire acondicionado a 24°C para optimizar el consumo y revisar que las instalaciones eléctricas no tengan fugas de energía.