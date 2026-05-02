Enrique Inzunza rechaza pedir licencia en el Senado tras acusación de nexos con narco

Tras rechazar las acusaciones de narcotráfico formuladas por el Gobierno estadounidense, el senador por Sinaloa, Enrique Inzunza, descartó pedir licencia a su encargo.

A través de una publicación en redes sociales, Enrique Inzunza aseguró que, de ser requerido, acudirá a comparecer ante cualquier instancia mexicana.

“Rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas.

“De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”, aseguró Enrique Inzunza.

Las y los sinaloenses me confirieron la alta responsabilidad de representarlos en el Senado de la República. He asumido esta encomienda conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos: con dignidad, integridad y compromiso… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 2, 2026

Esta semana, la Fiscalía de Nueva York hizo públicas sus acusaciones por narcotráfico contra 10 funcionarios sinaloenses, entre los que destacan el Gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya y el senador Inzunza.

Luego de haber permanecido un día sin publicar en redes sociales o que se le viera en la Cámara Alta, Enrique Inzunza aseguró que continuará en su cargo como senador.

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República”, señaló Enrique Inzunza.

El senador Enrique Inzunza atribuyó las acusaciones estadounidenses a una de sus más recientes intervenciones en tribuna, sobre agentes extranjeros operando en México.

“Casualmente (las acusaciones se hicieron públicas) un día después de que defendiera desde la tribuna del Senado, en nombre de nuestro grupo parlamentario de Morena.

“El principio basilar e innegociable de la soberanía de México, frente a la inconstitucional actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los EU, en territorio nacional, con la complicidad de la aún Gobernadora del Estado de Chihuahua”, agregó Enrique Inzunza.

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FGR