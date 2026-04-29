¿Quién es Enrique Inzunza Cazarez, senador acusado por el gobierno de EU por nexos con el narco?

Luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera un mensaje para informar que la Fiscalía de Nueva York abrió una acusación formal contra el gobernador Rubén Rocha y otros nueve funcionarios públicos, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez.

Según el comunicado emitido por las autoridades de Estados Unidos a los acusados se les señala por tener relación con delitos de tráfico de drogas y conexos con armas.

Luego de que se diera a conocer la acusación, el senador Enrique Inzunza pasó lista en el Senado de la República, sin embargo, reportaron en redes que no lo habían visto desde las 10 de la mañana del 29 de abril.

Por otra parte, también se dio a conocer que el senador será parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El senador Enrique Inzunza, acusado hoy por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico, será parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.



Morena en el @senadomexicano no modificó su propuesta de integración, pese al anuncio estadunidense. pic.twitter.com/RFxi5klzCj — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 29, 2026

¿Quién es el senador Enrique Inzunza Cazarez?

El senador Enrique Inzunza Cazares nació el 28 de junio de 1972, por lo que actualmente tiene 53 años.

Según la información, el funcionario estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. También tiene estudios de Posgrado en Derecho con especialidad en Criminología por la Universidad de Salamanca, España. También cuenta con Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.

Gran parte de su carrera política la desempeñó en el poder Judicial de Sinaloa, donde fue Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

‼️ Como bomba política cayó en el @senadomexicano la noticia de que el senador Enrique Inzunza es acusado por el gobierno de EU de narcotráfico.



Él pasó lista en la sesión de hoy, pero físicamente no se le ha visto desde las 10 de la mañana.



Aquí está el registro de su… pic.twitter.com/CMTJz7iKeu — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 29, 2026

Fue Secretario general de Gobierno en Sinaloa entre 2021 y 2024, a decir del funcionario en su gestión profundizó en los problemas de la región vinculados a la agricultura, el turismo, la seguridad, el desarrollo económico y la gobernabilidad, así como la defensa de los derechos humanos a través de políticas públicas que dignifiquen y defiendan a los más desprotegidos.

En las elecciones de 2024 fue electo Senador de la República por Sinaloa por el principio de mayoría relativa (coalición Sigamos Haciendo Historia: Morena-PT-PVEM). Asumió el cargo el 29 de agosto de 2024 para la LXVI Legislatura (2024-2027). Su suplente es Omar Alejandro López Campos.

¿De qué partido es Enrique Inzunza Cazarez?

El senador Enrique Inzunza Cazarez es del partido de Morena, se unió a este partido político entre finales de 2020 y principios de 2021.