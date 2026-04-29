Lilly Téllez exige que Enrique Inzunza abandone el Senado y sea extraditado a Estados Unidos

La senadora Lilly Téllez García, del PAN, exigió que el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, abandone de inmediato el Senado de la República y sea puesto a disposición para su extradición, al tiempo que demandó al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo romper lo que calificó como un “narcopacto” con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también imputado por autoridades estadounidenses.

“Exijo que el senador de Sinaloa se salga del Senado en este momento, pero que no se vaya a esconder y que no le den protección las autoridades de Morena”, afirmó. “ Deben ser extraditados Rocha Moya, este senador y los demás acusados.”

La legisladora del PAN señaló que la bancada de Morena impidió que el tema fuera discutido en tribuna durante la sesión ordinaria de este miércoles, lo que calificó como una muestra del vínculo entre ese partido y el crimen organizado.

“Hoy se confirma lo que he estado repitiendo durante muchos años, firme y constantemente denunciando que Morena es financiado por los cárteles”, sostuvo.

Téllez García vinculó las acusaciones con decisiones previas del gobierno, como la liberación de Ovidio Guzmán López y las apariciones públicas del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa.

La senadora advirtió que las imputaciones marcan el inicio de un proceso mayor. “De este día se va a venir un efecto dominó en el que irán cayendo poco a poco las piezas , aunque Sheinbaum y AMLO y Morena defiendan a los narcogobernadores”, dijo.

Lilly Téllez anunció que próximamente viajará a Estados Unidos para ahondar en el tema.

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cehr