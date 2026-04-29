Senado aprueba ingreso de tropas de Estados Unidos y salida de militares mexicanos

El Pleno del Senado de la República, el 29 de abril de 2026.

El Senado de la República aprobó tres dictámenes que autorizan tanto el ingreso de personal militar de Estados Unidos a territorio nacional como la salida de tropas mexicanas para participar en ejercicios y competencias internacionales durante 2026, en una decisión que, de acuerdo con legisladores, busca fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas bajo control constitucional y respeto a la soberanía.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Ana Lilia Rivera Rivera, subrayó que estas autorizaciones forman parte de las facultades exclusivas del Senado en materia de control de las Fuerzas Armadas.

“Los tres asuntos que hoy se someten a consideración del pleno comparten la misma lógica institucional: fortalecer las capacidades operativas del Estado mexicano, consolidar la cooperación internacional en materia de defensa y seguridad” Ana Lilia Rivera, senadora de Morena



Ingreso de 12 militares de EU, de julio a diciembre

Uno de los dictámenes avala el ingreso de 12 elementos militares de Estados Unidos para participar en el evento “Mejorar las capacidades de las unidades de fuerzas especiales”, que se llevará a cabo en instalaciones del Estado de México del 15 de julio al 15 de diciembre de 2026 .

Al respecto, Rivera enfatizó que “toda participación militar internacional se realiza bajo control constitucional, con temporalidad definida, plena supervisión del Senado y absoluto respeto a la soberanía nacional”.

Salida de 518 elementos mexicanos, en agosto

Asimismo, se autorizó la salida de 518 elementos del Batallón Anáhuac para participar en el Ejercicio Rotacional 2026, que se desarrollará del 17 de agosto al 13 de septiembre en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta en Fuerte Johnson, Luisiana, Estados Unidos.

La senadora explicó que este ejercicio permitirá “fortalecer la compatibilidad operativa, armonizar doctrinas y perfeccionar capacidades tácticas, logísticas y de respuesta ante escenarios complejos”.

Ocho militares mexicanos van a Paraguay

El tercer dictamen aprobado permite la participación de ocho elementos mexicanos en la competencia Fuerzas Comando 2026, a realizarse del 23 de agosto al 5 de septiembre en Asunción, Paraguay.

“Esta actividad fortalece la cooperación regional multinacional, el adiestramiento especializado y el intercambio de experiencias con fuerzas especiales de diversos países”, destacó.

Tras dispensar los trámites reglamentarios, los tres dictámenes fueron aprobados por amplia mayoría .

En uno de los casos se registraron 90 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, mientras que en otro se alcanzaron 91 votos favorables.

Finalmente, la mesa directiva turnó los decretos al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, con lo que se formaliza la autorización para el despliegue y recepción de tropas .

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cehr