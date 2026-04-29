¿Cuándo es el Día del Estudiante en México 2026?

En el calendario cívico de México, el mes de mayo no solo honra a las madres y a los maestros, también reserva un espacio especial para quienes dan vida a las aulas, los alumnos.

Se celebrará el Día del Estudiante, una fecha que, lejos de ser una simple festividad escolar, tiene sus raíces en un movimiento social que cambió el rumbo de la educación superior en el país.

Origen del día del estudiante

La elección de esta fecha se remonta a 1929, un año clave para la entonces Real y Pontificia Universidad de México, hoy la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La conmemoración nació de una serie de protestas y manifestaciones encabezadas por alumnos que buscaban la autonomía universitaria.

El momento más crítico ocurrió el 23 de mayo de aquel año, cuando estudiantes de la Facultad de Derecho fueron reprimidos por las fuerzas del orden. Este suceso, lejos de detener el movimiento, le otorgó una mayor relevancia y apoyo social.

Su origen se remonta a 1929 en la UNAM ı Foto: Cuartoscuro

Tras las movilizaciones, las autoridades atendieron las demandas y finalmente se otorgó la autonomía a la máxima casa de estudios. Como parte de los acuerdos y en honor a quienes lograron este objetivo, se solicitó formalmente que el 23 de mayo fuera asignado como el Día del Estudiante.

Desde entonces, la fecha sirve para dar reconocimiento histórico, que busca honrar a los jóvenes que lucharon por la libertad de cátedra y el valor educativo, que subraya la importancia del alumno como el eje central y motor de todo el proceso de enseñanza.

¿Cómo se celebra en 2026?

Aunque no es un día de descanso obligatorio en el calendario de la SEP, muchas instituciones de educación media superior y superior realizan eventos culturales, deportivos y convivios para festejar a sus alumnos.

Es común que las federaciones de estudiantes y las facultades organicen foros donde se recuerda que el espíritu crítico y la participación activa siguen siendo los pilares de la vida estudiantil en México.