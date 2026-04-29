¿5 de mayo es día festivo oficial?

A pesar de que la conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862 es un símbolo de orgullo nacional y resistencia, la respuesta varía dependiendo de si te encuentras en una oficina o en un salón de clases este próximo 5 de mayo.

Para la mayoría de la fuerza laboral en México, este martes 5 de mayo de 2026 será un día de trabajo normal.

A diferencia del 1 de mayo que es el Día del Trabajo, esta fecha no está incluida en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) como día de descanso obligatorio.

Al ser un día laborable común, las empresas no están obligadas a realizar un pago extra, como salario doble o triple, a sus empleados.

A diferencia del 16 de septiembre o el 20 de noviembre, el 5 de mayo no genera un “puente” ni descanso legal obligatorio para el sector privado.

¿Hay clases el 5 de mayo?

Para el ámbito educativo el reglamento cambia. De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el martes 5 de mayo está marcado oficialmente como día de suspensión de labores docentes.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional podrán disfrutar de un descanso este día.

A diferencia de otros días festivos que se recorren al lunes, la conmemoración se mantiene en su fecha exacta, por lo que no habrá un fin de semana largo, sino una pausa a mitad de semana.

Desfiles por festividad de la batalla de Puebla ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué se celebra el 5 de mayo?

La fecha recuerda la victoria del ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, sobre las tropas francesas en Puebla.

En aquel entonces, el ejército francés era considerado uno de los más poderosos del mundo, por lo que el triunfo mexicano fortaleció profundamente la identidad del país.

Las celebraciones por esta fecha se destacan en Puebla, donde se realizan los desfiles más grandes del país y diversos actos cívicos masivos, y en el extranjero.

Curiosamente, en Estados Unidos la festividad ha cobrado una relevancia cultural incluso mayor que en algunas zonas de México, convirtiéndose en una celebración masiva de la herencia mexicana.

Si eres padre de familia, toma previsiones por la falta de clases, si eres trabajador, recuerda que la jornada transcurrirá de manera habitual.