Gobernador de Sinaloa es acusado por EU de delitos relacionados con el narco

Autoridades de Estados Unidos revelaron este miércoles una acusación penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a quienes señalan por su presunta participación en una red de tráfico de drogas vinculada al Cártel de Sinaloa.

La imputación, presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que los señalados habrían colaborado con líderes criminales para introducir grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a territorio estadounidense, a cambio de sobornos y respaldo político.

De acuerdo con el documento judicial, la red operó con apoyo desde distintos niveles de gobierno en Sinaloa. Entre los acusados figuran mandos policiales, exresponsables de seguridad pública y un alcalde en funciones. Todos enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento, delitos que contemplan penas de hasta cadena perpetua.