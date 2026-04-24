Seguridad jurídica y certidumbre, elementos indispensables para Pacífico Mexinol: Rocha Moya

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, agradeció la presencia del embajador de Estados Unidos en México Ronald Douglas Johnson, con motivo de la ceremonia de la colocación simbólica de la primera piedra de Pacífico Mexinol.

El mandatario estatal destacó que el proyecto tiene una inversión de 3.3 mil millones de dólares de empresarios estadounidenses, para producir metanol de ultra bajas emisiones.

Además, Rubén Rocha Moya indicó que el desarrollo y la prosperidad, que para los gobiernos humanistas de la cuarta transformación debe ser compartida e incluyente.

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Ronald Douglas Johnson y el gobernador de Sinaloa coincidieron en que se necesita seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre como elementos indispensables para que las inversiones generen impacto en el estado.

“Y requiere asimismo estar armonizados con la protección y respeto de los derechos y libertades de todas y todos”, agregó el mandatario estatal en la red social X.

También, aseguró que Pacífico Mexinol significará un avance sobresaliente en el renglón de la seguridad energética.

Además, señaló que su administración entabló un diálogo con las personas que se oponen al proyecto, pues acusan que representa un riesgo ambiental para la Bahía de Ohuira, una zona clave para la pesca y sustento de pueblos originarios.

“Decidimos entablar diálogo directo con ellas y ellos, con la convicción de que cualquier desacuerdo siempre puede ser encauzado y resuelto en el marco de la tolerancia y el Estado de derecho”, dijo el gobernador.

Como Gobernador de Sinaloa, expreso mi agradecimiento al Embajador de los EEUU, Ronald Johnson (@USAmbMex), por su visita a nuestro estado en el marco de la ceremonia de inicio de una de las obras más importantes para el futuro del desarrollo económico de nuestra región: Pacífico… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 24, 2026

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JVR