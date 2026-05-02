CSP anuncia que Beca Gertrudis Bocanegra se otorgará a todos los estudiantes universitarios de Chiapas

Desde Palenque, Chiapas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que los 56 mil 911 estudiantes de Educación Superior en Chiapas tendrán acceso a la Beca Gertrudis Bocanegra, con el objetivo de garantizar su derecho a la educación, quienes se sumarán a los 23 millones de estudiantes que este año recibirán una Beca para el Bienestar.

“Ustedes ahora van a tener una beca, todos van a tener una beca, como continuidad de la Beca Benito Juárez y lleva el nombre de esta gran mujer: Gertrudis Bocanegra. Cuando reciban su beca, cuando reciban la tarjeta del Banco de Bienestar, piensen en esos héroes y esas heroínas. México es una gran nación. No cualquier país tiene a un Juárez, con los liberales mexicanos que lucharon para separar la Iglesia del Estado, que lucharon contra la invasión francesa y que construyeron la República. Debemos de sentirnos muy orgullosas y orgullosos de ser mexicanos y de estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Tienen ustedes una gran responsabilidad, enorme, ¿Qué responsabilidad es?, la técnica al servicio de la patria”, informó desde el campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Palenque, Chiapas.

Recordó que el IPN nació durante la administración del ex presidente Lázaro Cárdenas con el objetivo de profesionalizar a los trabajadores mexicanos en el contexto de la expropiación petrolera, con una premisa: “la técnica al servicio de la patria”.

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“Se nos debe quedar grabado en la mente y en el corazón: las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza”, destacó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que este año serán casi 23 millones de estudiantes los que van a recibir alguna de las becas del Gobierno de México y destacó la reciente ampliación de la Beca Rita Cetina para alumnas y alumnos de primaria, quienes ya recibirán un apoyo de 2 mil 500 pesos anuales para uniformes y útiles escolares, para después acceder a la Beca Universal Rita Cetina mensual de secundaria y posteriormente a la Beca Universal Benito Juárez en preparatoria.

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, resaltó que desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, suman 840 estudiantes en el IPN de Palenque y están registrados 350 para nuevo ingreso, con los que sumarán más de mil estudiantes de una meta de 30 mil, quienes recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra para que el esfuerzo de las y los estudiantes para concluir sus estudios no se detenga por falta de recursos.

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, explicó que la próxima semana se realizarán las asambleas informativas en las 82 escuelas donde estudian los 56 mil 911 estudiantes de Educación Superior de Chiapas, posteriormente, entre el 25 y el 31 de mayo, se llevará a cabo el registro, para que los meses junio y julio comience la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a la mandataria este gesto de amor con los estudiantes universitarios y el apoyo constante a la entidad con obras como el Tren Maya y la próxima construcción de la carretera Palenque-Ocosingo.

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FGR