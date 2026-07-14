DEA advierte ‘conexión mortal’ entre cárteles y gobierno de México: ‘son inseparables’

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés), Terrance Cole, advirtió que existe una “conexión mortal” entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno de México, al afirmar que “son inseparables”.

Durante la inauguración de la primera Cumbre por un Estados Unidos Libre de Fentanilo, en Orlando, Florida, Cole afirmó que el combate a las organizaciones criminales es la “prioridad número uno” de la agencia antinarcóticos estadounidense.

“En la DEA, la aplicación de la ley es nuestra base. Ponemos todo el poder de esta agencia en la lucha contra los cárteles, contra los facilitadores, los distribuidores, los lavadores de dinero, el suministro de sustancias químicas y toda persona que se beneficie envenenando a ciudadanos estadounidenses. Esto incluye la conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son inseparables. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno", declaró.

Terrance Cole, titular de la DEA. ı Foto: Especial

Gabinete de Seguridad rechaza declaraciones

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México respondió a las declaraciones de Terrance Cole, sobre las que, sostuvo, “carecen de sustento” y contradicen los resultados de su estrategia contra las organizaciones criminales.

“La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales", señaló en un comunicado, al destacar la detención de más de 80 servidores y exservidores públicos, entre ellos 7 presidentes municipales, por presuntos vínculos con actividades delictivas, “lo que confirma que en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas".

Durante su discurso, Cole aseveró que el objetivo de la DEA es mantener las comunidades estadounidenses libres del fentanilo a través de la “aplicación de la ley, educación, prevención, tratamiento, recuperación y trabajando en conjunto. Así es como salvamos vidas”.

En ese sentido, expuso que, desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump, la DEA ha incautado más de 568 millones de dosis de fentanilo, lo que, dijo, envía “un mensaje claro al pueblo estadounidense, a Washington y a los cárteles de que la seguridad y la salud de nuestro pueblo estadounidense no están a la venta“ .

México también presume aseguramiento de fentanilo

Por su parte, el Gabinete de Seguridad afirmó que desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, hasta el 30 de junio de 2026, las autoridades decomisaron 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilogramos de fentanilo y 5 millones de pastillas.

Aseguramiento de 14 millones de dosis de fentanilo en Colima. ı Foto: X, @gobiernocolima

Entre otros resultados relacionados con el combate al narcotráfico, la administración federal destacó la destrucción de 2 mil 627 laboratorios clandestinos y “áreas de concentración” para la producción de metanfetaminas, así como la detención de líderes criminales, generadores de violencia y objetivos prioritarios requeridos por autoridades estadounidenses.

“El gobierno de México mantiene su disposición para fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo común de combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones”, concluyó el Gabinete de Seguridad.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/qgsWJPbs6Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 14, 2026

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr