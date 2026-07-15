Que la DEA se dedique a su trabajo en EU, su declaración es desafortunada: Sheinbaum

La reiterada acusación de la Administración de Control de Drogas (DEA) sobre un supuesto vínculo entre el Gobierno de México y la delincuencia organizada fue considerada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como una “declaración desafortunada” y además señalò que dicha agencia debería concentrarse en cumplir con el trabajo dentro de su país.

En declaraciones recientes, Terrance C. Cole, director de la DEA, afirmó que hay una “conexión mortal” entre el gobierno mexicano y las organizaciones criminales.

La Jefa del Poder Ejecutivo Federal consideró que esta fue una declaración política carente de bases para comprobar tal acusación.

“Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera, porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo”, dijo en su conferencia.

Además, sostuvo que problemas como el consumo de fentanilo en Estados Unidos también tienen origen en dicho territorio, al comparar el contexto de este país con la serie Breaking Bad, en donde se muestra la producción de esta droga. A raíz de ello, comentó que la DEA debería concentrar su tiempo en atender esta situación.

“Me parece a mí que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos. Normalmente la DEA dedica la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos tiene mucho trabajo y debería de estar dedicado al trabajo principalmente dentro de su país. Aquí lo dije una vez: hay una serie muy popular, de las más populares, que muestra justamente eso, la fabricación en Estados Unidos de metanfetaminas. Y así como eso es una serie que puede parecer ficción, pues es una realidad. Hay producción de metanfetaminas en los Estados Unidos y de otras drogas”, sostuvo.

La Presidenta refirió que la operación criminal también se ejecuta en Estados Unidos, por parte de quienes posibilitan su distribución y comercialización.

“Pero además la venta de droga la mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos. ¿Quién la vende? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando”, dijo.

Asimismo, mencionó que los vínculos con delincuentes sí se han comprobado en casos de agentes de la propia DEA, a los que incluso ya se destituyó al acreditarse sus nexos.

“ Y hay otro tema muy importante. Recientemente se dio a conocer de un elemento de la DEA vinculado con el narcotráfico. Pero no solamente es uno, hay muchos casos, muchísimos. Por ahí había una nota que estuvimos viendo en la mañana de un elemento de la DEA que trabajó en México y que recientemente salió en distintos medios de comunicación que este jefe de la DEA en México fue destituido por vínculos con abogados de capos. No sabemos de este caso qué pasó, pero fue destituido, pero no sabemos si se le siguió una investigación o no. Entonces, muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización”, dijo.

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FGR