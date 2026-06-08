¿El 11 de junio es feriado oficial?

Luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina informara que el 11 de junio se cancelarían las clases en la capital por la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, las personas comenzaron a cuestionarse si también sería un día de asueto.

Durante los días festivos o feriados oficiales las y los trabajadores cuentan con un descanso obligatorio, por lo que incluso quienes asisten a laborar reciben un pago adicional a su jornada diaria.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en su artículo 74 los días de descanso obligatorio que se tienen en México al año a nivel nacional, que son un total de 9 días anuales.

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▶️ #VÍDEO | ⚽🏫 Clara Brugada anunció que el 11 de junio no habrá clases en CDMX por la inauguración del Mundial 2026.

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Días feriados oficiales 2026

Pese a que existan dudas sobre si el jueves 11 de junio será un día de asueto oficial para las y los trabajadores, hasta el momento no se ha informado que este día no se debe acudir a trabajar.

La suspensión de clases por la Copa Mundial de Futbol 2026 será tanto para educación básica como para media superior, de acuerdo con la información que brindó Brugada Molina el 1 de junio.

Esto quiere decir que el jueves 11 de junio NO es un día feriado oficial, por lo que las personas deberán acudir con regularidad a sus centros de trabajo sin que se les brinde un pago adicional.

Los días feriados oficiales de este 2026 a nivel nacional son los siguientes:

Jueves 1 de enero por Año Nuevo Lunes 2 de febrero por el Día de la Constitución Lunes 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez Jueves 2 de abril por Jueves Santo Viernes 3 de abril por Viernes Santo Viernes 1 de mayo Miércoles 16 de septiembre Lunes 16 de noviembre por el Día de la Revolución Mexicana Viernes 25 de diciembre por Navidad

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El artículo 75 de la LFT establece que las personas empleadoras deben determinar junto a las y los trabajadores quiénes deben prestar sus servicios durante los días de descanso obligatorio.

Quienes deban laborar deben recibir un salario doble adicionado a su salario dirario habitual; es decir, recibirán un pago equivalente a tres días de sueldo por haber trabajado en un día de descanso obligatorio.

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