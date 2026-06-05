Prevén suspender clases y dar facilidades laborales

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum informó que los gobiernos locales de las entidades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 analizan otorgar facilidades para que estudiantes y trabajadores puedan seguir los encuentros que se disputarán en México, particularmente durante la inauguración y los partidos programados en las ciudades anfitrionas.

En conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de decretar suspensión de clases a nivel nacional o promover esquemas de trabajo flexible para el debut de la Selección Mexicana y otros encuentros del torneo.

Explicó que el Gobierno de la Ciudad de México ya mantiene coordinación con la Secretaría del Trabajo para facilitar la organización de actividades laborales en el sector público durante los días de partido.

No obstante, adelantó que existe una orientación general para que durante la inauguración de la justa deportiva y los encuentros programados en las entidades sede pueda haber ajustes en las actividades escolares y laborales.

“El Gobierno de la Ciudad de México entró en contacto con la Secretaría del Trabajo para dar algunas facilidades para los trabajadores del gobierno, que es más fácil”, señaló la Presidenta.

Respecto a la iniciativa privada, indicó que cualquier medida deberá surgir de acuerdos entre las empresas y sus trabajadores, ya que declarar una jornada no laborable implicaría efectos legales previstos en la Ley Federal del Trabajo.

“Si se declara un día no laborable entra la Ley Federal del Trabajo y tienen que darse horas extras y otras condiciones. Es una situación distinta. Se está orientando en general a que los días de la inauguración y los partidos en la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco pueda haber suspensión de clases y alguna orientación para que las personas puedan ver los encuentros”, comentó.

Precisó que no está contemplada por el momento una medida de alcance para todo el territorio, por lo que cada entidad federativa deberá evaluar sus propias condiciones de acuerdo con sus necesidades: “A nivel nacional es distinto; cada estado tiene que tomar su propia decisión”.

Subrayó que la prioridad del Gobierno federal es garantizar que existan las condiciones adecuadas para el desarrollo de la inauguración y de todos los encuentros que se celebrarán en territorio mexicano, dentro de un ambiente de orden, seguridad y participación ciudadana.