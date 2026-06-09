¿Vas al Mundial 2026? Estas son las recomendaciones de Protección Civil para estadios y Fan Fest

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a quienes asistirán a partidos y espacios públicos de convivencia por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ubicar desde su llegada rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, módulos médicos y personal operativo, como medida básica ante concentraciones masivas.

El organismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió las recomendaciones para antes, durante y después de los encuentros deportivos. El llamado incluye a visitantes, ciudadanía y autoridades, bajo el criterio de que la protección en eventos masivos requiere respeto a normas de acceso, instrucciones de brigadistas y apoyo de equipos sanitarios.

Para agilizar el ingreso, la dependencia aconsejó revisar el pronóstico meteorológico oficial, llegar con anticipación, portar identificación y llevar sólo lo indispensable. También pidió evitar objetos voluminosos que compliquen la movilidad o bloqueen áreas de paso, conforme a las reglas fijadas por autoridades locales y la FIFA.

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#ComunicadoCNPC | La CNPC emite recomendaciones para asistir de manera segura a estadios durante la Copa Mundial de la FIFA 2026



✔️Identificar rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, módulos de atención médica y ubicación del personal operativo y de… pic.twitter.com/zGpI4W87tr — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 10, 2026

Quienes acudan junto a niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad deberán fijar un punto de encuentro desde su arribo, conservar comunicación y ubicar servicios de apoyo.

Dentro de los inmuebles, la CNPC solicitó caminar sólo por accesos, pasillos y escaleras señaladas. Además, recomendó respetar zonas restringidas y evitar detenciones en áreas de circulación para no afectar el flujo peatonal.

Ante lluvias intensas o tormentas eléctricas, Protección Civil recomendó usar impermeables, evitar carreras en superficies mojadas y acudir con orden a zonas de resguardo en Fan Fest o espacios a la intemperie. La autoridad pidió no cruzar calles inundadas, pasos a desnivel, túneles ni bajopuentes, por el riesgo de corrientes.

Frente a un sismo, las y los asistentes en gradas, pasillos o explanadas deberán conservar la calma, protegerse de objetos con posibilidad de caer y atender órdenes del personal capacitado. En áreas abiertas, la indicación consiste en alejarse de estructuras, postes, cableado, luminarias, pantallas o bardas.

Si existe una orden de evacuación, la salida tendrá que realizarse hacia zonas de menor riesgo, sin empujones, retorno por pertenencias ni reingreso hasta que la autoridad confirme condiciones seguras.

Cuando haya fuego o humo, la CNPC pidió avisar de inmediato al personal operativo, alejarse del área afectada, cubrir nariz y boca con una prenda y avanzar agachado hacia un sitio seguro. También llamó a no usar elevadores ni obstruir pasillos.

Grabar una emergencia con teléfonos móviles puede bloquear rutas de escape y poner en peligro a otras personas, advirtió la dependencia. Después del incidente, los asistentes deberán permanecer en el punto de reunión y reservar las líneas para solicitar apoyo médico o reportar riesgos inmediatos al 911.

Rumores o material audiovisual sin verificar pueden generar alarma y complicar la respuesta de emergencia, por lo que la CNPC exhortó a consultar sólo fuentes oficiales.

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MSL