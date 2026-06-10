Protección Civil emite guía para megaeventos

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a quienes asistirán a partidos y espacios públicos de convivencia por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ubicar, desde su llegada, rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, módulos médicos y personal operativo, como medida básica ante concentraciones masivas.

El organismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió las recomendaciones a seguir durante los encuentros deportivos.

El llamado incluye a visitantes, ciudadanía y autoridades, bajo el criterio de que la protección en eventos masivos requiere respeto a normas de acceso, instrucciones de brigadistas y apoyo de equipos.

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En el ingreso, PC aconsejó revisar el pronóstico meteorológico oficial, llegar con anticipación, portar identificación y llevar sólo lo indispensable. También pidió evitar objetos voluminosos que compliquen la movilidad o bloqueen áreas de paso, conforme a las reglas fijadas por autoridades locales y la FIFA.

El Tip: autoridades de PC solicitaron a los asistentes al evento deportivo mantenerse informados en canales oficiales.

Quienes acudan con a niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad deberán fijar un punto de encuentro desde su arribo, conservar comunicación y ubicar servicios de apoyo.

Al interior, la CNPC recomendó caminar sólo por accesos, pasillos y escaleras señaladas, respetar zonas restringidas y evitar detenciones en áreas de circulación.

Ante lluvias intensas o tormentas eléctricas, PC recomendó usar impermeables, evitar carreras en superficies mojadas y acudir con orden a zonas de resguardo en Fan Fest o espacios a la intemperie.

Grabar una emergencia con teléfonos puede bloquear rutas de escape y poner en peligro a otras personas. Después del incidente, los asistentes deberán permanecer en el punto de reunión y reservar las líneas para solicitar apoyo médico o reportar riesgos al 911.