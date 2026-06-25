Que sea renovable casi el 40% de la energía del país, la meta del sexenio

Que al menos el 38 por ciento de la energía en el país provenga de fuentes renovables es la meta que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha fijado para finales del sexenio, para lo cual se planea la incorporación de 32 mil megawatts (mw), de los que, poco más de dos terceras partes, también serán generados con recursos naturales.

La mandataria destacó que este proyecto resultará histórico y benéfico para el medio ambiente del país, debido a que, en las últimas tres décadas, la producción energética se centró en fuentes fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, que han resultado altamente contaminantes, por lo que abonan a los efectos del cambio climático.

El Dato: La mandataria proyecta consolidar la producción mexicana de litio con la creación de la empresa estatal Litio para México (LitioMx) y el desarrollo del Plan Sonora.

Con el plan implementado, estimó que el consumo de gas natural disminuirá hacia finales del gobierno y crecerá la energía generada con fuentes renovables, además de que esto contribuirá a los planes para proveer energéticos con justicia social.

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“Esto es algo histórico, único. Un esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, del país, de la nación, y de la soberanía energética, porque implica importar menos de lo que estamos importando actualmente de gas natural… Es realmente un esfuerzo muy, muy, importante. Yo felicito a la Secretaría de Energía, a Emilia (Calleja) y a todo el equipo (de la CFE), porque es algo histórico en México y de muchísimos beneficios: de soberanía, de beneficios ambientales que fortalecen la soberanía energética y generan justicia social”, expresó.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, explicó que para cumplir tal objetivo se incorporarán 32 mil mw de capacidad al sistema, de los cuales 22 mil —es decir, 70 por ciento— se generará con tecnologías renovables como la producción fotovoltaica, eólica, termosolar, geotérmica.

La funcionaria federal detalló que 79 por ciento de los 32 mil mw serán producidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al expresar que: “La forma en la que generamos nuestra energía y la forma en la que cuidamos el medio ambiente, porque estas tecnologías no son contaminantes, también, como consecuencia, eso va a tener un impacto muy positivo en la reducción de la dependencia nacional al gas natural que se importa desde EU”, detalló.

González Escobar resaltó que el Gobierno federal garantiza la prevalencia del Estado sobre la generación de energía eléctrica, para que, al final de esta administración, quedará como responsable del 61 por ciento de la producción nacional y se diversificará la matriz energética.

La inversión estimada del proyecto es de 739 mil millones de pesos, de los que 20.8 por ciento corresponde a recursos privados, 36.6 por ciento con financiamiento estatal y 2.6 por ciento será mixto.

La secretaria de Energía especificó que, con la meta establecida para final del sexenio, se busca que el 38 por ciento de la energía sea de origen renovable, para lo cual se incrementará en 140 por ciento la generación eléctrica con fuentes fotovoltaicas, en 90 por ciento con geotermia y en 70 por ciento con energía eólica y, 18 por ciento con el mantenimiento en centrales hidroeléctricas.

González Escobar puntualizó que actualmente la Secretaría de Energía tiene en proceso 50 plantas fotovoltaicas que representan siete mil 859 mw y 17 centrales eólicas con cuatro mil 701 mw y están por asignarse dos mil 159 mw. Con ello, aseguró, se evitarán 69 millones de toneladas de CO2 en 2030.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, anunció dos proyectos emblemáticos hacia la transición energética: el primero, Oasis, que combinará energía solar con una central fotovoltaica de 72 mw, almacenamiento con baterías con un sistema de 20 mw e hidrógeno verde que se almacenará en celdas de combustible en Baja California Sur.

El segundo es la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, ubicada en Sonora, donde, una vez concretada, alcanzará una capacidad total de mil mw, lo que la convertirá en la más grande de América.

Ve fallas por alta demanda de verano

| Por Yulia Bonilla |

Durante su conferencia Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que los cortes de energía que llegan a presentarse ante la alta demanda eléctrica en temporadas de calor no son apagones, sino fallas en las redes de distribución.

Al detallar que los apagones hablan de la falta de capacidad para responder a la demanda de energía, la mandataria sostuvo que éste no es el caso de México y atribuyó las interrupciones de luz que han registrado en el país a errores en las líneas que se utilizan para llevar la energía a los usuarios, situación que, dijo, ya se atiende para mejorar el servicio.

“Es por eso estamos trabajando muy fuerte, particularmente con CFE, para fortalecer estas líneas de distribución. Entonces, “apagones” significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda. Eso no existe. Lo que sí hay son fallas en la distribución, sobre todo, que se está buscando solucionar con esta inversión en muchos lugares del país”, declaró.

También comentó que otro fenómeno que abona a las interrupciones de luz es que la temporada de calor intenso ha comenzado a registrarse anticipadamente, lo que genera problemas en el abastecimiento del suministro.

Para ello, recordó que ya se realiza una inversión significativa a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, de esta manera, el sistema soporte demandas abruptas de energía como las que se registran en temporadas de calor, con el encendido de aires acondicionados en las regiones que presentan altas temperaturas.

Entre estas obras, explicó la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, se trabaja en concluir proyectos pendientes de la administración anterior, a lo que se suman inversiones para modernizar las redes de suministro e implementar en ellas sistemas inteligentes para la supervisión automática que permitirá identificar fallas en el suministro del servicio.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum ı Foto: Cuartoscuro

Resaltó que para este año se tiene un requerimiento pronosticado máximo de 55 mil mw, pero ya se cuenta con una capacidad instalada de más de 70 mil mw.

Durante su intervención en la conferencia presidencial, Calleja Alor sostuvo: “Con eso quiero decir que tenemos energía suficiente para atender la demanda nacional. Y esto se refuerza —como les comento— con los trabajos que se están haciendo, tanto en la red de distribución como en la de transmisión, que incluye también: sustitución de transformadores, modernización de éstos, instrumentación, automatización y toda la parte de kilómetro circuito, que se están incluyendo con los proyectos de transmisión adicionales de esta administración; y todas las redes de distribución inteligente que también estamos instalando en los sistemas de distribución del país”.