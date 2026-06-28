Max, perro rescatista mexicano, resulta herido durante labores de búsqueda en Venezuela

El perro rescatista mexicano Max resultó herido mientras participaba en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que azotaron Venezuela, según reportes difundidos este domingo 28 de junio.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un informe oficial sobre el estado de salud del binomio canino, aunque trascendió que recibió atención veterinaria luego del incidente.

Según versiones extraoficiales, Max sufrió una caída mientras inspeccionaba una estructura colapsada en una de las zonas afectadas por los sismos, lo que le provocó lesiones que obligaron a retirarlo temporalmente de las labores de rescate para ser valorado por especialistas.

TE RECOMENDAMOS: Toma nota Esta es la fecha límite para registro de linea telefónica según el último digito del número

Los mismos reportes señalan que, antes del accidente, el perro habría colaborado en la localización de siete personas y tres perros atrapados entre los escombros.

¡México se solidariza con Venezuela en estos momentos difíciles!



Integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, desplegados en Ayuda Humanitaria en Venezuela, conformaron el agrupamiento “Yumare”, el cual se encuentra realizando diversas actividades en… pic.twitter.com/3d2WpTKnGL — @Defensamx (@Defensamx1) June 27, 2026

Ejército Mexicano rescata a menor de 11 años en La Guaira

Asimismo, de acuerdo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, un grupo de soldados del Ejército Mexicano que participa en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos registrados esta semana logró rescatar con vida a un menor de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en el estado de La Guaira.

La funcionaria difundió un video del operativo, en el que se observa el momento en que el niño de 11 años, es extraído de entre los restos de un edificio colapsado en la localidad de Caraballeda, una de las zonas más afectadas por los sismos. Tras varios minutos de maniobras, el menor fue puesto a salvo y trasladado para recibir atención médica.

Las imágenes muestran a elementos del Ejército Mexicano trabajando de manera coordinada con cuerpos de emergencia venezolanos para retirar los escombros y liberar al menor, quien permanecía consciente durante el operativo. El rescate fue uno de los más relevantes realizados por el contingente mexicano desde su llegada al país sudamericano.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

México envió un equipo de ayuda humanitaria integrado por personal especializado en búsqueda y rescate, médicos, ingenieros y binomios caninos para apoyar las labores tras los terremotos que devastaron diversas regiones de Venezuela. Entre ellos se encuentra Max, cuya participación en las operaciones de localización de sobrevivientes fue reportada antes de que sufriera la lesión que lo obligó a suspender temporalmente sus actividades.

Las labores de búsqueda continúan en las zonas afectadas, donde rescatistas venezolanos e internacionales mantienen los esfuerzos para localizar a personas que permanecen desaparecidas entre los edificios colapsados.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL