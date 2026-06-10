Se mantiene Romina Contreras como la alcaldesa mejor calificada del país y del Edomex

Al encabezar los rankings de aprobación ciudadana de cuatro encuestadoras a nivel nacional y estatal, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, consolida su liderazgo como la alcaldesa mejor evaluada del país y del Estado de México; resultado de las estrategias de atención ciudadana, el desarrollo de infraestructura en diversos rubros, gobernanza, finanzas sanas y seguridad, entre otros programas diseñados para elevar la calidad de vida de todos los sectores de la población.

Este respaldo ciudadano refleja el impacto directo de iniciativas y programas sociales que mejoran los servicios públicos, la atención a la salud, educación, obra pública de primer nivel, así como el reforzamiento estratégico de la seguridad y el impulso integral al desarrollo de las mujeres y la niñez huixquiluquense.

“Sumamos 26 ocasiones calificados en el primer lugar a nivel nacional y 54 consecutivas en el Estado de México durante mis dos administraciones, y como lo he dicho, este resultado no solo es de quienes conformamos el Gobierno de Huixquilucan, sino también de los ciudadanos, porque, en nuestro municipio, trabajamos juntos para hacer de Huixquilucan uno de los mejores lugares para vivir y así seguiremos, llevando obras a todo el territorio, reforzando la seguridad, contando con finanzas sanas y transparentes, todo ello con un solo objetivo: atender las necesidades de las familias”, destacó Romina Contreras.

Entre las encuestas que ratifican la posición de Romina Contreras como la mejor evaluada, se encuentra la más reciente evaluación de la empresa Trending Poll, correspondiente al mes de mayo, donde encabeza el ranking nacional en cuanto aprobación ciudadana, con una puntuación de 84.1 por ciento, como resultado de un trabajo donde se escuchan y se atiendan las demandas de la población.

Esta evaluación consistió en 800 entrevistas telefónicas robotizadas, realizadas entre el 17 y el 25 de mayo de 2026, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de 3.5 por ciento.

Sondeo público. ı Foto: Especial.

A estas cifras, se suma la encuesta de Demoscopia Digital, en la cual Romina Contreras se situó en la primera posición, con una aprobación ciudadana de 69.6 por ciento, entre los estados de la Quinta Circunscripción de México, conformada por Colima, Michoacán, Querétaro y el Estado de México.

La metodología de esta encuesta se realizó con rigor científico y estadístico, a mil personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos de cada una de las ciudades mencionadas, con un margen de +/- 95 por ciento de confianza y de +/- 3.8 por ciento de error.

Mientras que, Statistical Research Corporation, en su medición de mayo coloca a la presidenta municipal de Huixquilucan en la primera posición a nivel estatal, con una aprobación de 65.6 por ciento; y a nivel nacional, obtuvo el cuarto lugar con la misma calificación.

Estos resultados se obtuvieron mediante un muestreo aleatorio simple a mil personas, a través de llamadas telefónicas automatizadas en cada municipio, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de ±3.8 por ciento.

Asimismo, en la última medición de alcaldes en el Estado de México realizada por la encuestadora Massive Caller, correspondiente al mes de junio, Romina Contreras ocupa el primer lugar, con 61.3 por ciento en el rubro de aprobación ciudadana; y, en percepción de confianza, también obtuvo la primera posición, con 36.9 por ciento.

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FGR