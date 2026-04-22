Romina Contreras obtiene primer lugar en Ranking de Alcaldes de México entre los Municipios Metropolitanos de México

Debido al trabajo 24/7 que se realiza en diversos rubros como servicios públicos, seguridad, educación, obra pública, salud, cultura, así como en materia de desarrollo social y que hacen de Huixquilucan el mejor municipio para vivir, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, obtuvo el primer lugar en el Ranking de Alcaldes de México entre los Municipios Metropolitanos de México.

En el marco del programa de “Huixquilucan Contigo 24/7”, llevado a cabo en el fraccionamiento Parques de la Herradura, la alcaldesa Romina Contreras, informó que, en la más reciente encuesta de la agencia consultora Gobernarte, correspondiente al mes de abril, obtuvo una puntuación de 67.9 por ciento en aprobación ciudadana; calificación que la coloca en la primera posición entre sus homólogos de municipios metropolitanos de todo el país, incluidos en esta medición.

“Nos mantenemos como el gobierno metropolitano mejor calificado de todo el país, como resultado del trabajo 24/7 que, desde hace una década, llevamos a cabo para hacer que Huixquilucan siga avanzando. Gracias por confiar en buenos gobiernos que dan resultados en beneficio de la ciudadanía, seguiremos dando nuestro infinito más uno para construir un municipio mejor”, indicó la presidenta municipal.

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En esta jornada de “Huixquilucan Contigo 24/7”, Romina Contreras compartió, ante vecinos, que la cercanía ciudadana es el motor de los buenos resultados en Huixquilucan, toda vez que, atender personalmente las demandas de la gente, permite construir un municipio con estándares superiores de calidad de vida.

Con estos resultados, desde el inicio de su primera gestión, en enero de 2022, se ha colocado por 25 ocasiones como la mejor calificada de todo el país, y se ha posicionado por 52 meses consecutivos como la mejor presidenta municipal del Estado de México, de acuerdo con diversas casas encuestadoras.

La metodología que utilizó Gobernarte en este Ranking de Alcaldes, consistió en un levantamiento de 450 entrevistas en promedio por municipio metropolitano, mediante un muestreo aleatorio, y se llevó a cabo del 9 al 14 de abril de 2026, utilizando la aplicación Odiseo, que integra inteligencia artificial para garantizar la representatividad de los datos. El margen de error se estima entre 2.5 y 3.7 por ciento, con un nivel de confianza del 95 por ciento.

Durante esta visita de “Huixquilucan Contigo 24/7”, se atendieron peticiones vecinales de diversas áreas de gobierno, tales como servicios públicos, infraestructura, seguridad pública, aguas, ecología, desarrollo urbano y servicios ciudadanos, entre otros.

Entre los trabajos que se llevaron a cabo para mejorar la imagen urbana y que los huixquiluquenses cuenten con mejores servicios, destacan el balizamiento de guarniciones, cebras de pasos peatonales, topes, boca calles y sentidos de circulación en avenidas, chaponeo y limpieza, poda de árboles, además del retiro de basura y desazolve de rejillas.

Por esto, el presidente de la asociación del fraccionamiento Parques de la Herradura, Antonio Ángel Becerra Schulz, en representación de vecinos, agradeció a los servidores públicos del Gobierno de Huixquilucan, pues su presencia genera certeza en la gente, al ser escuchados y atendidos en sus necesidades.

A su vez, Octavio Fernández, vecino de Parques de la Herradura, reconoció la estrategia de seguridad del Gobierno de Huixquilucan, pues los resultados se traducen en la tranquilidad de las familias.

“Estamos muy contentos con el programa de Huixquilucan Contigo, porque ha sido muy eficiente. La percepción que tenemos de la seguridad es muy alta en la colonia y, en verdad, ha sido poco lo que hemos requerido de las fuerzas de seguridad municipales, han sido muy eficientes, en verdad nos han dado una atención impecable. Muchas gracias”, dijo.

Cabe recordar que, recientemente, en el fraccionamiento Parques de la Herradura, el Gobierno de Huixquilucan entregó la estabilización de dos taludes, ubicados en las calles Parque de Cádiz y Parque Santander, para proteger el patrimonio de la población y reducir el riesgo de deslizamiento de tierra, sobre todo en temporada de lluvias.

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JVR