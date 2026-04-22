Mara Lezama y Michele Paige supervisan inversión en proyectos del Fideicomiso del Turismo Crucerista.

En una gira de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la seguridad, la infraestructura urbana y el desarrollo turístico, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó una gira de trabajo con representantes del Comité Técnico del Fideicomiso del Turismo Crucerista, encabezados por Michele Paige, directora ejecutiva de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA).

Mara Lezama dio la bienvenida a directivos de navieras como Carnival Corporation, MSC Cruceros, Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean Group, quienes forman parte de este esquema de colaboración estratégica.

Cabe destacar que el Comité Técnico de este Fideicomiso contó con la participación de Michele Paige, directora ejecutiva de la Asociación de Cruceros y Florida y el Caribe; Adam Ceserano, presidente de la misma Asociación; Vicky Rey, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales en Latinoamérica de Carnival Corporation.

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También Mathew Weintraub, de Norwegian Cruice Line; Rosana Morillo, vicepresidente de asuntos gubernamentales de MSC Cruceros; Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean Group México; Víctor Monroy, director general de México y Centroamérica de MSC México; y Luli Herrera Moro Juan, vicepresidente asociado de relaciones con gobiernos México de Royal Caribbean Group.

En este encuentro, se supervisaron y dieron seguimiento a proyectos financiados mediante este fideicomiso, mecanismo que permite que los recursos derivados de la actividad crucerista se traduzcan en obras y programas en beneficio directo de las y los cozumeleños.

Como parte de la agenda, se colocó la primera piedra del nuevo Cuartel de Seguridad Pública de Cozumel, una obra histórica que contará con una inversión inicial de 83 millones de pesos. El complejo, de más de 2 mil 300 metros cuadrados, incluirá áreas de reclutamiento, alojamiento, capacitación, centro de cómputo y simulación, con el objetivo de profesionalizar a los cuerpos policiales y mejorar la capacidad operativa.

En materia de seguridad, también se entregó un nuevo parque vehicular compuesto por 21 unidades, entre patrullas, motopatrullas, cuatrimotos y vehículos especializados, con una inversión de 25 millones de pesos. Estas unidades están equipadas con tecnología de comunicación y protección, incluyendo un vehículo blindado para operativos de alto riesgo.

🌊🏝️ Presentamos el proyecto de transformación integral del malecón de #Cozumel ante las y los integrantes del Fideicomiso para el Turismo Crucerista. ✨



🏗️ Este proyecto contempla la rehabilitación del malecón, el fortalecimiento del Centro de Asistencia y Seguridad al Turista… pic.twitter.com/uoHELn5RSx — Mara Lezama (@MaraLezama) April 23, 2026

En paralelo, Mara Lezama e integrantes del Fideicomiso entregaron la primera etapa de rehabilitación de vialidades turísticas en el centro de la isla, con una inversión superior a 33 millones de pesos, y anunció una segunda fase. Las obras contemplan más de 13 mil metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, así como mejoras en infraestructura urbana para optimizar la movilidad y seguridad de residentes y visitantes.

Durante el recorrido, también se presentó el proyecto integral de transformación del malecón de Cozumel, que contempla su rehabilitación, el fortalecimiento del Centro de Atención al Turista y mejoras urbanas en distintas fases, desde diagnóstico hasta ejecución.

Mara Lezama subrayó que este esquema de colaboración público-privada permite impulsar la prosperidad compartida, al tiempo que fortalece la competitividad turística del destino. “Por cada dólar que aportan las navieras, el gobierno del estado aporta otro, asegurando que los beneficios lleguen directamente a las y los cozumeleños”, afirmó.

Por el gobierno de Quintana Roo, estuvieron Bernardo Cueto, secretario estatal de Turismo; Reyna Arceo, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; Rafael Lara, secretario de Obras Públicas; Vagner Elbiorn Vega, titular de la Administración Portuaria Integral, y José Luis Chacón, presidente municipal de Cozumel.

Con estas obras, el Gobierno de Quintana Roo reafirma su compromiso de transformar el crecimiento turístico en bienestar tangible, fortaleciendo la seguridad, la infraestructura y la calidad de vida de todas y todos.

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JVR