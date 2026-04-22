Evelyn Salgado entrega unidades móviles para fortalecer la atención a la Salud en Guerrero.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, entregó 42 unidades móviles al sector salud del estado, con una inversión cercana a los 95 millones de pesos, con el objetivo de garantizar un servicio universal de calidad para abatir rezagos históricos y fortalecer la atención médica en beneficio directo de las familias que más lo necesitan.

Durante el acto en la explanada de la Casa del Pueblo, la mandataria estatal destacó que esta entrega representa un hecho histórico, no solo por el monto de inversión, sino por el impacto que tendrá en hospitales y comunidades.

“El Gobierno de México y el Gobierno del estado han dado una atención prioritaria a la transformación del sector salud. Esta es una entrega histórica por lo que significa para la atención de las familias guerrerenses”, afirmó Salgado Pineda quien subrayó que la salud es la base del bienestar, el desarrollo y la educación, por lo que reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo este rubro.

“No puede haber bienestar sin salud. Vamos por más unidades porque queremos salvar más vidas”, expresó ante personal médico y administrativo del sector salud en Guerrero.

En Guerrero fortalecemos la atención médica con esta mega entrega que acerca servicios, salva vidas y da tranquilidad a las familias que más lo necesitan; seguimos trabajando con el corazón por su bienestar. 🚑✨ pic.twitter.com/8PRS1HwvDl — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 23, 2026

Del total de unidades entregadas, son 34 ambulancias de traslado, una unidad móvil de mastografía, una unidad móvil dental y seis camionetas destinadas a la promoción de la salud. Las ambulancias serán distribuidas en hospitales generales y básicos comunitarios del IMSS-Bienestar en las ocho regiones del estado.

La secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, destacó que las unidades de mastografía y dental recorrerán comunidades alejadas, con el propósito de acercar servicios de detección y prevención oportuna de enfermedades, bajo el compromiso de no dejar a nadie fuera de la atención médica como una de las premisas de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Al evento asistieron el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Jesús Ulises Adame Reyna; la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la diputada Beatriz Vélez Núñez, así como otros funcionarios estatales y directivos de hospitales generales quienes recibieron las ambulancias de traslados.

¡Nuevamente hacemos historia para fortalecer la salud de Guerrero! 🚑 Entregamos 42 unidades móviles al sector salud: 34 ambulancias, 6 vehículos de promoción, una unidad de mastografía y una unidad dental, destinando una inversión cercana a los 95 millones de pesos, resultado… pic.twitter.com/ngurUNjNFc — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 23, 2026

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JVR