Romina Contreras continúa como la Presidenta Municipal mejor calificada del Edomex y del país.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, continúa como la alcaldesa mejor calificada en aprobación ciudadana en el Estado de México y a nivel nacional, como resultado del trabajo 24/7 que realiza el gobierno municipal, al escuchar y resolver las necesidades de la población, ratificando su posición en los primeros lugares por atender a la ciudadanía con un sentido humanista y cercano.

Al entregar la repavimentación con concreto hidráulico de la calle 14 de febrero, en la colonia Ampliación Palo Solo, la alcaldesa Romina Contreras informó a los asistentes que las consultoras Demoscopia Digital, Gobernarte, La Encuesta MX y Statistical Research Corporation en sus mediciones correspondiente al mes de febrero, la posicionan en el lugar número uno a nivel estatal en aprobación ciudadana, con 70.1, 66.5, 61.1 y 63.8 por ciento, respectivamente, mientras que en Trending Poll, con 83.5 por ciento, ocupa la primera posición de todo el país.

“A 51 meses del inicio de mi primera administración, continuamos encabezando la mayor parte de los rankings nacionales y estatales que miden la aprobación ciudadana de los gobernantes. Esto no es casual, es el resultado de un trabajo 24/7 que realizan cada una de las áreas del Gobierno de Huixquilucan para escuchar, atender y resolver las necesidades de la población. Agradezco la confianza de los huixquiluquenses que nos ha permitido mantener una aprobación ciudadana de entre 60 y 70 por ciento en estos cuatro años de gobierno”, compartió la alcaldesa Romina Contreras.

En Trending Poll, con 83.5 por ciento, Romina Contreras ocupa la primera posición de todo el país. ı Foto: Especial.

De acuerdo con los resultados de la encuesta más reciente de la empresa Trending Poll, la presidenta municipal de Huixquilucan se posicionó en primer lugar a nivel nacional, con 83.5 por ciento de aprobación ciudadana, lo que refleja el trabajo y resultados en el que se priorizan los servicios públicos, seguridad, educación y salud, entre otros.

En tanto, en el Ranking de Alcaldes de Demoscopia Digital, Romina Contreras obtuvo el primer lugar entre sus homólogos incluidos en la misma medición, con una puntuación de 70.1 por ciento.

A estas cifras se suma el Ranking de Alcaldes del Estado de México de la agencia consultora Gobernarte, en donde la presidenta municipal de Huixquilucan tuvo una aprobación ciudadana de 66.5 por ciento; resultados con los que también encabeza el Top 3 de Mujeres Alcaldesas que mejor desempeño tuvieron.

Asimismo, en el Ranking de la empresa La EncuestaMX, la presidenta municipal de Huixquilucan obtuvo el primer lugar entre los alcaldes mexiquenses, al tiempo de ubicarse dentro del Top cinco a nivel nacional, con un porcentaje de 61.1.

De igual forma, la encuestadora Statistical Research Corporation, situó a Romina Contreras en la primera posición al obtener una calificación de 63.8 por ciento, manteniéndose como el mejor gobierno del Estado de México.

Con estos resultados, los cuales ratifican el liderazgo que Romina Contreras ha mantenido durante sus dos gestiones, Huixquilucan suma 24 ocasiones en primer lugar a nivel nacional y 51 veces consecutivas en esta posición en el Estado de México.

En la inauguración de la calle 14 de febrero, Romina Contreras informó que se repavimentaron 617 metros cuadrados con concreto hidráulico, con una inversión superior a un millón de pesos, lo que refrenda el compromiso que, desde hace 10 años, ha mantenido el Gobierno de Huixquilucan para mejorar la movilidad de la zona y seguir cambiando la imagen del territorio.

“Es una repavimentación con concreto hidráulico, esto se traduce en que va a durar muchos años, la plusvalía de sus inmuebles subirá y esto es gracias a las finanzas sanas que maneja este Gobierno y que nos permite hacer más obra en todo el municipio”, apuntó.

En nombre de los vecinos de Ampliación Palo Solo, Norberto Hernández Medrano, agradeció al Gobierno de Huixquilucan por cambiar la infraestructura de la Zona Popular con obras que hacen la diferencia.

“Desde el inicio de Ampliación Palo Solo, esta calle fue hecha con mano de obra de la gente, y muchas gracias a la presidenta Romina porque nos hizo caso y nos hizo la calle, ya que esto nos da más plusvalía, nos da más seguridad y es mejor el tránsito a los vehículos, pues ya estaba en malas condiciones. Yo le agradezco mucho a la presidenta por la repavimentación de la calle”, dijo.

JVR