Gladyz Butanda reúne a más de 12 mil michoacanos en defensa de la soberanía nacional

Más de 12 mil personas abarrotaron la Plaza de Toros Monumental de Morelia, Michoacán, para sumarse a la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en una asamblea informativa a la que asistió como invitada especial Gladyz Butanda Macías.

“La patria no se vende, la patria se ama y se defiende”, manifestó la morenista, al hacer eco del mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “No está sola, la Presidenta cuenta con todas y todos nosotros, con Michoacán y con un pueblo organizado que la va a defender con el corazón”.

Asistentes a la Plaza de Toros Monumental de Morelia, Michoacán. ı Foto: Cortesía

La defensora de la transformación señaló la importancia de fortalecer la organización territorial del movimiento que nació del pueblo y para el pueblo, con el propósito de proteger y dar continuidad a la Cuarta Transformación en beneficio de miles de familias michoacanas.

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“Michoacán tiene cinco años en transformación y eso nos hizo entender que los sueños se hacen realidad, que se podía lograr con honestidad, transparencia, orden y cercanía al pueblo. No vamos a empezar de cero en Michoacán. Vamos juntas y juntos a construir el segundo puso de la Cuarta Transformación” Gladyz Butanda Macías



Gladyz Butanda, invitada a asamblea informativa en Morelia, Michoacán. ı Foto: Cortesía

Butanda Macías agradeció a las y los legisladores federales y locales: Juan Pablo Celis Silva, Marco Polo Aguirre, Eréndira Isauro, Miroslava Shember, Melba Albavera y Julieta García Zepeda, por la invitarla a la asamblea informativa a la que acudieron militantes y simpatizantes de Morena y ciudadanos de todos los rincones del estado. “Ustedes son la fuerza de nuestro movimiento”, expresó.

Por su parte, Celis Silva manifestó su respaldo a Gladyz Butanda Macías en la ruta que ha emprendido por municipios, comunidades indígenas y autogobiernos en defensa de la transformación y la soberanía nacional. “No estás sola, Presidenta. México tiende la mano, pero no se arrodilla porque es un país libre y soberano, que recuperó la dignidad con Andrés Manuel López Obrador”, apuntó.

cehr