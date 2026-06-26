Llaman michoacanos a unidad entre México y Estados Unidos

En el marco de la oficialización de hermanamiento entre Morelia y Sacramento, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado a que este acuerdo sea un alzamiento de voz por la unidad entre México y Estados Unidos como países fraternos.

“Este hermanamiento entre Morelia y Sacramento quiero que sirva para que se levante la voz a nivel internacional, entre otros países, para que no veamos lo que nos divide sino lo que nos une”, señaló el alcalde durante la sesión del Consejo Municipal de Sacramento, en la que se concretó la relación de ciudades hermanas.

Alfonso Martínez recalcó que, aunque algunas personas han dicho que los mexicanos en Estados Unidos son causantes de problemas, la verdad es que la inmensa mayoría son personas de bien, que se dedican al trabajo para engrandecer tanto a México como al país que los recibió.

El funcionario público previó que el hermanamiento abonará a una relación más fraterna entre las poblaciones de ambas ciudades, así como beneficios mutuos en las materias de Turismo, Economía y Cultura.

Finalmente, Alfonso Martínez invitó a la comunidad de Sacramento a visitar Morelia y conocer la riqueza cultural que posee, reflejada en sus nombramiento como Patrimonio de la Humanidad y Ciudad Creativa de la Música, ambas otorgadas por la Unesco.

Al hacer uso de la palabra durante la sesión, el alcalde de Sacramento, Kevin McCarty, coincidió con su homólogo en que el hermanamiento no es solo un acuerdo en papel sino la creación de puentes para la Educación, el Turismo, la Cultura y el Desarrollo Económico de ambas poblaciones.

Tanto el alcalde estadunidense como concejales que tomaron la palabra en la sesión, destacaron que el hermanamiento será de gran impacto para su comunidad, puesto que un tercio de su población son inmigrantes mexicanos y la mayoría provenientes de Michoacán, Jalisco y Zacatecas.

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FGR